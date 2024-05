Bruganelli e Madonia escono allo scoperto: paparazzati a Roma

Erano ormai settimane che circolavano voci circa una presunta relazione tra Sonia Bruganelli ed Angelo Madonia. Adesso i due sono usciti finalmente allo scoperto. La coppia è stata difatti recentemente paparazzata per le vie di Roma mano nella mano dal settimanale Chi, che avrebbe confermato la loro storia.

Ci sarebbe del tenero tra l’attuale opinionista dell’Isola dei Famosi Sonia Bruganelli ed il ballerino professionista di Ballando Con Le Stelle Angelo Madonia, che sembra ormai aver dimenticato completamente la sua fiamma precedente Ema Stokholma, conosciuta proprio sulla pista da ballo. I due ormai non si nascondono più, confermando quindi una voce che girava già da diversi mesi. Sonia aveva difatti raggiunto Angelo in Spagna mentre partecipava all’edizione spagnola del dancing show, venendo paparazzati insieme a Palma De Maiorca. Da li sono partiti diversi rumor circa una loro presunta relazione.

Il settimanale Chi ha nuovamente paparazzato la coppia, questa volta per le strade di Roma. I due sono finiti in copertina e tra le pagine del giornale mentre si tengono mano nella mano e passeggiano per la capitale. Secondo Chi non ci sono dubbi: Sonia Bruganelli ed Angelo Madonia sono una coppia. I due sarebbero stati difatti visti uscire dall’appartamento di lui per andare a cena e successivamente, davanti al Pantheon, si sarebbero scambiati anche un tenero bacio!

Qui di seguito riportiamo alcuni degli scatti pubblicati sul settimanale Chi:

Come si può apprendere dal settimanale, la frequentazione tra Sonia ed Angelo andrebbe avanti già da qualche tempo. Il ballerino aveva parlato dell’opinionista dell’Isola Dei Famosi descrivendola come “un’amica, una persona molto intelligente”. Tuttavia, stando a quanto condiviso da Chi, Sonia sarebbe più che una semplice amica.

La reazione di Ema

In tutto ciò come ha reagito l’ex di Angelo Madonia, Ema Stokholma? Stando a quanto condiviso dal settimanale Oggi ed Alberto Dandolo, la speaker radiofonica starebbe soffrendo molto per la vicinanza del ballerino a Sonia Bruganelli. Da quanto si legge sembrerebbe difatti che Ema ancora non abbia accettato la fine della loro storia, anche se è stata lei a decidere di chiuderla!