Sonia Bruganelli e Madonia, colpo di scena: “Insieme da mesi”

Tra Sonia Bruganelli e Angelo Madonia c’è del tenero? Il gossip è divampato nei giorni scorsi, dopo che i due sono stati paparazzati in Spagna in compagnia di amici e a Roma soli soletti. Sulla questione è poi intervenuta la diretta interessata che ha lasciato intendere che con il volto di Ballando con le Stelle non c’è una liaison bensì una bella amicizia e forse un futuro progetto professionale comune. Tuttavia l’ex moglie di Paolo Bonolis, fedele al suo stile, non ha fornito proprio una smentita secchissima. Detto questo, l’esperto di gossip Alessandro Rosica, attivo su Instagram con il profilo ‘Investigatore Social’, ha raccontato una versione ben differente dei rapporti che ci sarebbero tra l’opinionista de L’Isola dei Famosi e il danzatore.

Secondo le informazioni in possesso di Rosica, l’imprenditrice romana e il ballerino “si frequentano in gran segreto da mesi. Lo hanno rivelato loro stessi ad amici intimi, mentre alle testate dicono di essere solo amici”. Insomma, l’esperto di gossip assicura che ci sia una relazione in corso e che la frequentazione andrebbe avanti addirittura da mesi. Madonia, nei giorni scorsi, dopo che Chi Magazine ha pubblicato le paparazzate con la Bruganelli, si è limitato a dire che la produttrice è una sua cara amica, seppur l’ha conosciuta da poco. Dichiarazioni che hanno fatto emergere più di un sospetto: non che una persona incontrata da poco non possa essere un’amica, certo è che volare assieme a Palma di Maiorca ed essere pizzicati soli in giro per la Capitale sono fatti che destano più di un dubbio sulla reale natura del legame.

Angelo Madonia, nell’ultimo periodo, non è la prima volta che finisce sulle pagine della cronaca rosa del Bel Paese. A fine 2023 il ballerino è stato chiacchierato dopo che è giunta al capolinea la love story intrecciata con la conduttrice Ema Stokholma. Propria quest’ultima, lo scorso dicembre, ha confermato che la relazione con il danzatore, iniziata circa una anno prima quando lei fu sua allieva a Ballando con le Stelle, è terminata. In particolare Ema ha sottolineato di voler essere una persona ‘libera’ nel modo di fare, di parlare e di comportarsi.