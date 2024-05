Bruganelli e Madonia paparazzati insieme: la verità sul rapporto

Sonia Bruganelli, attualmente opinionista all’Isola dei Famosi, è stata recentemente paparazzata dal settimanale Chi in compagnia del ballerino Angelo Madonia. I due sarebbero stati avvistati insieme prima a Palma de Maiorca in Spagna, dove hanno trascorso un weekend all’insegna del relax, e successivamente a Roma. Questo ha immediatamente scatenato alcuni rumor ed in molti si sono domandati se Madonia sia la nuova fiamma di Bruganelli dopo la rottura con Paolo Bonolis. Lui ha quindi voluto fare chiarezza sul loro rapporto.

Sonia Bruganelli è attualmente impegnata come opinionista all’Isola dei Famosi. Per qualche giorno si è vociferato addirittura che stesse per partire per l’Honduras in soccorso ai naufraghi, voce successivamente smentita. L’ex moglie di Paolo Bonolis è stata tuttavia recentemente in Spagna, dove è stata avvistata in compagnia del ballerino di Ballando con le stelle Angelo Madonia. I due sono stati paparazzati insieme dal settimanale Chi, che ha condiviso alcune foto del loro soggiorno a Palma de Maiorca dove lui si trovava per partecipare alla versione spagnola dello show Ballando con le stelle. Recentemente sono stati beccati insieme, da soli, anche a Roma. Immediatamente è partito il gossip.

Questo quanto scritto dal settimanale in seguito all’ultima paparazzata nella capitale italiana:

Il ballerino è uscito prima con sua figlia per andare a fare merenda. Poi, una volta rientrato a casa, ha affidato la piccola ai nonni, e ha incontrato la Bruganelli. Hanno fatto un giro in centro in macchina, ma poi, non riuscendo a trovare parcheggio, sono tornati verso casa di lui. E qui vediamo lui che entra nella propria abitazione e, poco dopo, la Bruganelli che raggiunge lo stesso portone, dopo aver fatto il giro dell’isolato.

Angelo fa chiarezza sul rapporto

Angelo ha quindi voluto fare chiarezza sul loro rapporto. Intercettato da Chi, ha spiegato come siano soltanto buoni amici. Tuttavia non ha voluto sbilanciarsi troppo a riguardo, lasciando comunque qualche dubbio circa la vera natura del loro legame.

Queste le parole utilizzate da Madonia a riguardo:

Conosco Sonia da poco ma è una cara amica, una persona simpaticissima e intelligente.

I complimenti che ha rivolto a Bruganelli fanno ben sperare agli amanti del gossip. Il ballerino ha poi aggiunto di averla conosciuta in Spagna proprio in occasione di Bailando con las estrellas e di essere attualmente concentrato sulle sue figlie. Intanto l’opinionista dell’Isola dei Famosi ancora non si è sbottonata in merito. Non resta che aspettare qualche altra dichiarazione in merito e la conferma o la smentita ufficiale di una loro possibile relazione.

La relazione di Angelo Madonia con Ema Stokholma

Angelo Madonia è stato fidanzato per un periodo con la speaker radiofonica di Rai Radio 2, Ema Stokholma. I due si sono conosciuti proprio sulla pista di Ballando con le stelle a cui ha partecipato nel 2022 in coppia con il ballerino. I due, stando ad alcune dichiarazioni di lei a Vanity Fair, si sarebbero lasciati per la gelosia di lui.