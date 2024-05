Isola, Sonia Bruganelli non è in missione in Honduras: dove si trova

Nelle ultime ore si è vociferata la partenza per l’Honduras dell’opinionista dell’Isola dei Famosi Sonia Bruganelli. A farlo pensare è stata una storia pubblicata dalla stessa, in cui si vedeva una cabina di un aereo. Oggi, però, è arrivata la smentita. Bruganelli non è partita per l’isola e si trova da tutt’altra parte. Scopriamo insieme dove.

Sonia Bruganelli ha fatto uno scherzetto ai suoi follower. Sul suo profilo Instagram ufficiale aveva difatti scritto “Arrivo Honduras!” in accompagnamento ad una foto pubblicata nelle storie in cui si vedeva una cabina di un aereo. Tutti avevano quindi pensato che stesse partendo anche lei per l’Isola dei Famosi in soccorso ai naufraghi in lotta per la loro sopravvivenza in Honduras. Il reality ha avuto un calo negli ascolti in questa sua ultima edizione, pertanto qualcuno ha pensato che l’arrivo di Sonia sull’isola potesse essere un modo per alzare nuovamente lo share e riportare l’attenzione sul programma.

Nelle ultime ore, tuttavia, Sonia ha fatto sapere tramite delle storie pubblicate su Instagram di trovarsi altrove. L’opinionista sta difatti partecipando ad un evento benefico al Foro Italico a Roma. Nello specifico si tratta di “Tennis and Friends – Special Edition 2024”, una manifestazione che unisce salute e sport con visite mediche ed intrattenimento. L’evento inaugura il fine settimana degli Internazionali Bnl d’Italia di tennis che si disputeranno dal 6 al 19 maggio. Nelle storie condivise da Bruganelli si vede suo figlio Davide Bonolis giocare a tennis con il papà Paolo. Tra i partecipanti, in una delle immagini pubblicate da Sonia, si vede anche Rosario Fiorello.

Qui di seguito una delle storie pubblicate da Bruganelli all’evento benefico:

Stando a quanto pubblicato da Sonia Bruganelli sui social, quindi, la possibilità che possa partire per l’Honduras si fa sempre più remota. Molto probabile che i fan del programma la rivedranno nello studio dell’Isola dei Famosi il prossimo lunedì in compagnia della conduttrice Vladimir Luxuria e dell’opinionista Dario Maltese.

I vari ritiri dal programma

Quest’edizione dell’Isola dei Famosi, la prima condotta da Vladimir Luxuria, è stata particolarmente sfortunata. E’ stata difatti caratterizzata da diversi ritiri, l’ultimo quello di Daniele Radini Tedeschi. Prima di lui avevano già lasciato l’isola Pietro Fanelli, Peppe Di Napoli, Tonia Romano e Francesca Bergesio. Inoltre Francesco Benigno è stato espulso dal gioco in seguito ad una lite con Artur Dainese. I video dell’accaduto sono stati mostrati nella puntata andata in onda lunedì scorso.