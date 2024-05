Isola, è caos: Daniele Radini Tedeschi abbandona il gioco

Si sta diffondendo una strana epidemia a L’Isola dei Famosi: quella della nostalgia di casa. Il numero dei concorrenti che decidono di abbandonare il gioco non sembra volersi arrestare, anzi, continua a salire.

Dopo Tonia Romano – che ha fatto ritorno a casa ancor prima di essere sbarcata sull’isola – la Miss Italia Francesca Bergesio, l’attore Francesco Benigno (escluso tra mille polemiche), il pescivendolo più amato di TikTok Peppe di Napoli, e il poeta naufrago Pietro Fanelli, ora è la volta del critico d’arte (e dongiovanni) Daniele Radini Tedeschi. L’ex fidanzato di Nina Moric diventa così il quinto concorrente ad abbandonare il gioco.

Daniele pareva aver lasciato il reality solo temporaneamente, ma ora pare proprio che la decisione sia definitiva. La comunicazione ufficiale è arrivata direttamente dai canali social del programma, che un utente ha simpaticamente commentato così:

Praticamente l’appuntamento settimanale consiste nello scoprire chi sarà il prossimo a ritirarsi”.

Ma quali sono i motivi che hanno spinto il critico ad allontanarsi? Per ora vige il silenzio, ciò che si sospetta è che l’uomo abbia preferito tornare alla sua vita per affrontare il dolore che lo attanaglia. Ecco le parole rilasciate da Daniele durante una delle ultime puntate del programma.

Ho deciso di venire qui in un periodo cupo della mia vita. Ho usato il termine vacanza perché per me è come una sbornia. Mi sto ubriacando per togliermi dal dolore della mia vita reale. Spero che si concluda al più presto questa esperienza per poter tornare al mio dolore. È semplicemente questo. Io sono un vinto che tornerò a essere un vinto. Ci sono delle ragioni che mi portano a voler tornare nel mio dolore.

Daniele: i dilemmi personali e gli attriti con Sonia Bruganelli

Una decisione, quella di abbandonare l’Honduras, che pare sia stata maturata nel tempo, per cause personali e intime, che non riguardano direttamente le dinamiche del gioco. Da casa, molti si chiedono se su questo addio non abbia influito anche la forte discussione avuta con Sonia Bruganelli, la quale ha dichiarato in merito:

Continuo a non vederlo molto credibile. Siete voi del gruppo a rendere personaggi chi si stacca da voi. Un Daniele qualsiasi, con tutto il rispetto, non è che dica o faccia queste genialità, ma assurge a un ruolo da protagonista.

A queste parole, Daniele ha risposto senza mezzi termini:

Io conosco la tua voce e devo dire che genialità non ne ho afferrate. Ho sentito dei tuoi commenti. Non le capisco? Evidentemente non sono pagato per parlare di te, non mi occupo di te.

Detto questo, pare proprio che L’Isola stia perdendo pezzi e forza, molto velocemente. Cosa si inventeranno gli autori per salvare una situazioni ai limiti del recuperabile?