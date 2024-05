Isola 2024, Sonia Bruganelli sbarca in Honduras: dubbi e sospetti

Sonia Bruganelli sta approdando in Honduras. La stessa opinionista de L’Isola dei Famosi 2024 l’ha svelato tramite il suo ufficiale profilo Instagram. L’ex moglie di Paolo Bonolis sta ricoprendo questo ruolo in un’edizione del reality show di Canale 5 non proprio così fortunata. Sembra che per tentare di attirare l’attenzione del pubblico ora la produzione abbia deciso di far volare Sonia direttamente in Honduras. Una svolta inedita e particolare, visto che il pubblico è abituato a vedere l’opinionista seduta nello studio di Canale 5 nella comoda poltroncina con Dario Maltese.

“Arrivo Honduras”, ha scritto Bruganelli sulla foto che la ritrae a bordo di un aereo. L’ex moglie di Paolo Bonolis dimostra che si sta rilassando durante questo volo, mentre legge una rivista e beve un po’ di vino. A questo punto, il pubblico si chiede cosa accadrà nella prossima puntata che andrà in onda lunedì 6 maggio 2024 in prima serata. Per il momento, non ci sono risposte certe su questa svolta della 18esima edizione e i telespettatori stanno iniziando a immaginare Sonia in Honduras tra i naufraghi. Va precisato che la sua dovrebbe essere una toccata e fuga.

Allo stesso tempo c’è chi pensa che l’opinionista de L’Isola dei Famosi 18 abbia fatto semplicemente una battuta per far credere al pubblico che si sta recando in Honduras. C’è anche chi crede che questa sia una mossa strategica della produzione, in quanto questa edizione non sta procedendo nel migliore dei modi. Proprio in questi giorni, si sta facendo più concreta l’idea che Mediaset possa aver deciso di chiudere prima quest’anno.

Fanpage.it ha spiegato che non si tratterebbe di una chiusura anticipata, in realtà. La produzione avrebbe deciso di diminuire il numero delle puntate e di chiudere i battenti il 4 giugno, come previsto inizialmente. Inoltre, si vocifera che questa sarà la prima e ultima edizione condotta da Vladimir Luxiria. Il programma quest’anno non sta registrando risultati incoraggianti, se si presta attenzione ai dati degli ascolti televisivi raccolti finora.

Non solo, questa è un’edizione caratterizzata da vari ritiri. Il quinto e ultimo (per ora) è quello di Daniele Radini Tedeschi. Quest’ultimo dopo Tonia Romano, Francesca Bergesio, Peppe Di Napoli e Pietro Fanelli, ha deciso di lasciare il gioco. Inoltre, questa stagione del reality show di Canale 5 è stata caratterizzata dalle polemiche legate alla squalifica di Francesco Benigno, su cui sono stati svelati finalmente i dettagli nella puntata di lunedì scorso.

Sonia Bruganelli sta sbarcando in Honduras per dare una svolta a questa edizione sfortunata? Non resta che attendere per scoprirlo, anche perché c’è chi ancora ha dei dubbi al riguardo.