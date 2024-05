“Prima e ultima Isola dei Famosi per Luxuria”, e Mediaset leva le puntate

Tempi difficilissimi per L’Isola dei Famosi che è alle prese con ritiri a raffica e ascolti tutt’altro che entusiasmanti. Nelle scorse ore si sono fatte tambureggianti le voci che hanno lanciato l’ipotesi di una chiusura anticipata del reality show di Canale Cinque. Sulla carta, il programma condotto da Vladimir Luxuria dovrebbe chiudere i battenti il 4 giugno. Tuttavia alcune indiscrezioni hanno dato quasi per certo che il viaggio della trasmissione si sarebbe concluso prima. A chiarire la situazione ci ha pensato Fanpage.it che ha spiegato che non ci sarà alcuno stop anticipato, anche se diminuirà il numero dei prime time previsti ai nastri di partenza.

Fanpage.it ha fatto sapere in esclusiva che, dopo previa consultazione di fonti attendibili, L’Isola dei Famosi 18 chiuderà regolarmente il 4 giugno e non il 28 maggio, come riportato da alcune testate. La novità, che tra l’altro è già stata messa in atto, sta nel fatto che il programma non andrà più in onda con due appuntamenti settimanali ma con uno soltanto. Anche perché il cast, per via dei ritiri, si è dimezzato e di materiale per inventarsi qualcosa ce ne è poco.

“Prima e ultima Isola di Vladimir Luxuria”

Insomma, per farla breve, in effetti il reality ha subito un taglio per quel che riguarda il numero di puntate, ma l’arco temporale di inizio e fine resterà quello programmato. Fanpage.it ha inoltre scritto che sarà la “prima e ultima Isola per Vladimir Luxuria”. Va detto che l’ex parlamentare, alla sua prima esperienza alla conduzione di una trasmissione di punta, è stata sfortunatissima, ritrovandosi in un caos che sarebbe stato difficile da gestire per chiunque.

Da un lato i ritiri a raffica (e qui le responsabilità vanno ricercate in coloro che hanno confezionato il cast), dall’altro la linea ferrea anti trash voluta da Pier Silvio Berlusconi che depotenzia i reality come appunto L’Isola che da sempre vivono di liti e mezzi scandalucci.

A ciò va aggiunto che Luxuria non sta facendo male, ma non sta nemmeno brillando. Lasciare a casa Ilary Blasi è stato un azzardo che non sta pagando. Gli ascolti sono davanti agli occhi di tutti. Nelle ultime puntate l’asticella dello share è finita sotto al 17%, dati che con l’ex moglie di Totti non si erano mai visti.