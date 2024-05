Amicizia Bruganelli-Madonia: come l’ha presa Ema Stokholma?

Sonia Bruganelli sembra sempre più legata ad Angelo Madonia. Negli ultimi giorni abbiamo visto la coppia molto affiatata in visita alla mostra “Iconize” e più volte appaiono foto insieme sui rispettivi profili social. I rumors su una frequentazione tra i due si fanno giorno per giorno più intensi e non ci stupirebbe un annuncio ufficiale dei diretti interessati, magari nei prossimi mesi. Nel frattempo però, entrambi dicono di essere solo buoni amici, anche se l’intesa è palpabile. A notarla è stata anche Ema Stokholma: vediamo come l’ex fidanzata del ballerino ha preso la notizia.

Uno dei gossip che più impazza negli ultimi tempi è sicuramente quello che vede Sonia Bruganelli vicina ad Angelo Madonia. L’ex di Paolo Bonolis e il ballerino sono stati paparazzati più volte insieme e sembra proprio che tra i due ci sia un grande feeling.

La complicità tra Bruganelli e Madonia

L’amicizia tra la produttrice e il volto di Ballando con le Stelle è nata recentemente ma, come detto dallo stesso Madonia, fin da subito il legame è stato intenso. Il primo avvistamento dei due insieme c’era stato quando lei era volata a Madrid, dove Angelo stava partecipando alla versione spagnola del format di Rai Uno. Poi la presunta coppia era stata paparazzata in centro a Roma e più di qualche foto insieme è comparsa nelle storie Instagram di entrambi.

Dopo il viaggio insieme a Palma de Mallorca, l’ultimo avvistamento di un’uscita insieme di Sonia e Angelo è avvenuto molto recentemente. Dagospia ha diffuso gli scatti che vedono i due recarsi insieme alla mostra “Iconize” di Stefano Mezzaroma e si parla di un’amicizia che “si è molto intensificata“.

Insomma, che tra l’opinionista dell’Isola e il ballerino ci sia affiatamento non sembra essere un mistero. La potenza del rapporto che li ha legati in così poco tempo è visibile a tutti, compresa Ema Stokholma. L’ex di Madonia però, non avrebbe preso molto bene la nascita di questa amicizia.

La reazione di Ema Stokholma

Sul settimanale Oggi, Alberto Dandolo fa sapere che la presentatrice radiofonica starebbe soffrendo molto nel vedere che il suo ex è sempre più vicino a Sonia Bruganelli. Da quanto si legge infatti, sembra che Ema non abbia mai accettato la fine della storia con Angelo e che potrebbe addirittura essere ancora innamorata di lui. Questo, pur se potrebbe assolutamente corrispondere alla verità, appare sicuramente strano.

Come sappiamo infatti, fu proprio la stessa dj in passato a rivelare di essere stata lei a chiudere la relazione con il maestro di Ballando, poiché lui non le lasciava la giusta libertà che dovrebbe esserci in un rapporto d’amore e complicità.