Ema Stokholma: “Madonia, è finita: ora parlo io. I motivi dell’addio”

Oggi, 9 dicembre, Ema Stokholma compie 40 anni e, in un’intervista a Repubblica, ha fatto un bilancio della sua vita. In particolare ha parlato di Ballando con le stelle e del cambiamento che ha avuto dopo quest’esperienza. Non è mancato un accenno ad Angelo Madonia.

La dj ha avuto un’infanzia molto difficile, come ha raccontato più volte nel programma di Milly Carlucci, poi ha iniziato la vita da modella, ma ha rivelato di non aver mai avuto un bel rapporto con il proprio corpo, fin quando non ha iniziato a ballare per la trasmissione.

“A un certo punto a Ballando ho capito che potevo essere tante cose, anche bella. È stato interessante“. Ema si è ritrovata, all’interno del programma, a dover fare i conti con il proprio fisico. Provava ore intere in sale piene di specchi, dove è impossibile fuggire dalla propria immagine. Proprio in quel contesto ha imparato ad apprezzarsi di più e a giocare con il proprio corpo. Per lei Ballando è stata una svolta.

“Un grande insegnamento, mi ha insegnato ad avere confidenza con il palco, mi imbarazzo molto meno, fisicamente mi vergognavo di farmi vedere, Ballando mi ha aiutato tanto, lo rifarei. Sei coccolato, ti senti protetto, lavoravo dalle 8 di mattina alle 23, una super esperienza“

È stato qui che Ema si è innamorata del suo partner di ballo, Angelo Madonia. Con lui la relazione è finita dopo un anno, poco tempo fa. La Stokholma ha spiegato le motivazioni: “Io sono una donna libera, le relazioni mettono le catene, devo essere libera nei miei modi di essere, di parlare, di vestire, di avere le mie amicizie. Libertà non vuol dire dormire con altre persone, ma voglio essere libera di essere me stessa, come mi sento. Sto anche bene da sola…Sono una rompipalle”

Già in una precedente intervista, infatti, la dj aveva raccontato di essersi lasciata con Madonia a causa della sua troppa gelosia, non compatibile con il suo modo di essere. Aveva anche conosciuto e condiviso molto tempo con le figlie di Angelo. A tal proposito, la dj ha rivelato di non aver il senso di maternità, ma di aver scoperto un suo nuovo lato stando a contatto con queste bambine, poiché per lei era molto importante instaurare un rapporto di fiducia e stima. Nonostante si è lasciata con Angelo, è rimasta in contatto con le sue figlie.

Ema Stokholma oggi

La dj ha raccontato di essere soddisfatta della sua vita professionale. Ama molto fare radio e vorrebbe continuare su Radio2. Qui si sente rappresentata e libera di dimostrare chi è, per lei è un lavoro davvero stimolante. La Stokholma ha anche rivelato di voler fare tv, si sente un po’ narcisista, ma lo vorrebbe più che altro per poter “entrate in contatto con se stessa“.

La dj ha parlato anche dell’amicizia con Andrea Delogu. Tra le due c’è un rapporto quasi di simbiosi: “ci guardiamo sbagliare ma ci rispettiamo“. Ha svelato anche che le è capitato di avere fidanzati gelosi che non hanno capito il valore dell’amicizia, quando invece è importante “avere un’alleata“.