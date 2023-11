Ema Stokholma: “Con Madonia finita: ora parlo io e vi dico perché”

The end, è giunta ufficialmente al capolinea la storia d’amore sbocciata in pista a Ballando con le Stelle lo scorso anno tra Ema Stokholma e Angelo Madonia. A confermarlo è stata la stessa speaker radiofonica e conduttrice, raggiunta dal settimanale Di Più. Al magazine ha spiegato i motivi che hanno generato la rottura che è stata spoilerata da Guillermo Mariotto poche settimane fa.

“Sì non è proprio un periodo semplice – ha confidato Ema -. Dopo un anno trascorso insieme, le nostre diversità caratteriali sono venute fuori e certi aspetti di Angelo non mi sono piaciuti. La gelosia è stata tra i problemi, ma non si è trattato dell’unico problema. Con il tempo ho capito che non siamo compatibili io e Angelo”.

Dunque tra le motivazioni relative al crac sentimentale ci sono questioni legate alla troppa gelosia di lui. La Stokholma ha anche voluto precisare che la love story vissuta con il danzatore è stata autentica e non costruita per esigenze di visibilità. Tant’è, ha sottolineato la conduttrice, subito è stata avviata la convivenza che, però, non ha dato i frutti sperati. La decisione di salutarsi non è stata semplice da prendere. Ema non ha infatti nascosto che sta soffrendo:

“Certo – ha dichiarato -, noi facevamo sul serio. Eravamo convinti delle nostre scelte e dei sentimenti. Anche perché siamo andati subito a convivere e la volontà di fare un percorso insieme c’era veramente. Ci abbiamo creduto entrambi, ma qualcosa è andato storto. Non è un momento facile”.

Di Ballando le resta comunque un’eredità positiva, la passione per la danza: “Cosa mi ha lasciato la partecipazione a Ballando con le Stelle? Pratico danza classica, il ballo è una passione che mi ha travolto e per il momento devo dire che non mi ha ancora deluso, come mi ha deluso invece l’amore. Grazie al ballo sto riuscendo a mantenere un equilibrio profondo con me stessa”.

Madonia e Stokholma, lo spoiler di Mariotto e la mannaia di Milly Carlucci

Gli affezionati al programma del sabato sera di Rai Uno ricorderanno che nella seconda puntata di Ballando 2023, a un certo punto, Mariotto ha sussurrato che Madonia era ormai “libero” da vincoli sentimentali. Milly Carlucci, captando immediatamente che si stava andando su un tema privato scivoloso, ha fatto calare la mannaia sulla questione. “Ok, ma adesso torniamo a parlare di ballo”, ha detto in modo lapidario la conduttrice, spostando subito il focus della chiacchierata. Ormai però milioni di persone avevano sentito. E infatti in molti restarono sorpresi nell’apprendere che la relazione era finita su un binario morto.

Prima dell’intervista rilasciata a Di Più, Ema non ha né smentito né confermato quanto detto da Mariotto. Lo stesso ha fatto Madonia che, a differenza dell’ex compagna, non ha ancora rilasciato alcuna esternazione circa la sua vita sentimentale. Ne ha invece lanciata una curios su Twitter pochi giorni fa sul tema amoroso a Ballando con le Stelle, spifferando che in questa nuova edizione stanno nascendo più amori rispetto a quella dello scorso anno.