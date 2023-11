Angelo Madonia e gli ormoni impazziti a Ballando: “Quanti amori”

Angelo Madonia assicura che nel dietro le quinte di Ballando con le Stelle ci sono gli ormoni impazziti e che c’è più di una coppia nascente. Il danzatore professionista, che è in gara con Paola Perego, tramite un tweet piuttosto sorprendente ha sostenuto che ci siano molti più intrallazzi in quest’edizione del programma rispetto a quella dello scorso anno. “Comunque quest’anno secondo me ci sono più amori dell’anno scorso”, ha cinguettato. Quindi non ci sarebbero soltanto ‘approcci’ per una coppia ‘ballerina’, ma i bollori riguarderebbero più concorrenti. Di chi si tratta?

Si proceda per esclusione: Antonio Caprarica (in coppia con Maria Ermachkova), Wanda Nara (in coppia con Pasquale La Rocca), Giovanni Terzi (in coppia con Giada Lini), Paola Perego (in coppia con lo stesso Angelo Madonia), Ricky Tognazzi (in coppia com Tove Villför), Rosanna Lambertucci (in coppia con Simone Casula) e Simona Ventura (in coppia con Samuel Peron) sono tutti concorrenti sposati o con relazioni stabilissime. Quindi in questi frangenti il lato gossip lascia il tempo che trova.

Naturalmente da escludere per ovvi motivi che Lino Banfi (in coppia con Alessandra Tripoli) possa avere una relazione ‘clandestina’ . Pure Carlotta Mantovan va depennata dalla voce “presunte love story” a Ballando, essendo Moreno Porcu dichiaratamente gay.

Ecco quindi che si arrivata ai principali indiziati: tra chi ci potrebbe essere un’intesa assai particolare. Senza dubbio tra Lorenzo Tano e Lucrezia Lando. I due non hanno nascosto di piacersi a vicenda. Inoltre hanno raccontato che il loro rapporto va oltre il programma. La conoscenza come evolverà? Semplice amicizia? Flirt? Oppure un fidanzamento?

Attenzione anche a Sara Croce e Luca Favilla che paiono sempre più in sintonia. La showgirl ha iniziato l’avventura nel talent con il freno a mano tirato, ma di recente sta facendo emergere un caratterino niente male (per ulteriori dettagli chiedere ad Alberto Matano). Non ci sarebbe da sorprendersi se, tra Sara e Luca, fosse sbocciato qualcosa tra una lezione e un’altra. Occhi puntati anche su Teo Mammucari, che ha un passato da ‘latin lover’ e che con Anastasia Kuzmina va d’amore e d’accordo.