Sara Croce tornado: asfaltato Matano, sfottò epico della Lucarelli

L’ex volto di Avanti un Altro ha replicato per le rime ad Alberto Matano che, a sorpresa, non le ha tenuto testa

Sara Croce è moscia, si nasconde, deve tirare fuori altro. Sull’ex Bonas di Avanti un Altro sono piovute critiche assai mirate nelle prime puntate di Ballando con le Stelle. La ragazza si è stufata ed ha deciso di tirare fuori gli artigli. In modo sorprendete ha steso Alberto Matano, che ha un certo punto si è zittito, non trovando più le parole adatte per proseguire il botta e risposta. Anche perché, dopo l’asfaltata presa, non era facile tirare fuori il coniglio dal cilindro.

Tra il giornalista e la showgirl c’erano stati screzi lo scorso sabato. Lei si era presentata come la ragazza acqua e sapone del paesello, Matano era andato a spulciare il suo profilo Instagram ed aveva attaccato: “Io vedo viaggi a Dubai, Parigi, New York, altro che ragazza del paesello”. La ragazza evidentemente ha mal digerito le punzecchiature ed ha preparato la “vendetta”.

La Croce, nella clip confezionata prima di scendere in pista il 4 novembre, ha sostenuto che Matano l’abbia giudicata con pregiudizio. Il conduttore, terminata la performance, ha replicato: “Volevo precisare una cosa. Io sono un ragazzo di provincia e quindi empatizzo con chi viene dal paesello se il racconto è autentico. Hai usato nella clip due parole importanti, sensibilità e pregiudizio. Quale sarebbe il pregiudizio”

Secca la controreplica di Sara: “Mi hai giudicato guardando solo il mio profilo Instagram. E non si giudica guardando Instagram”. Il pubblico in studio ha applaudito. Matano ha provato a ribattere e a spostare il pallino nelle sue mani: “Io ho guardato Instagram e ho letto qualcosa su di te, tante cose su di te. Ho visto che hai fatto tv e che la narrazione del paesello non ci stava. Non ti ho offeso”. Altra stoccata lapidaria della Croce: “Detta così è molto meglio di come l’hai detta l’altra volta”.

“Io l’ho detta così, tu l’hai interpretata in un altro modo. Forse hai la coda di paglia”, il graffio del giornalista. Sara l’ha asfaltato: “No, dimmi tu se vuoi dirmi altro”. “Mi pare una reazione spropositata”, si è difeso Matano. La Croce in versione caterpillar: “No, tu hai detto che io sono stata solo a Dubai, a Parigi etc. Non solo io l’ho capita così, si vede che ti sei spiegato male”. Matano è rimasto senza parole, non dicendo più nulla.

Selvaggia Lucarelli, sfottò a Matano

Sabato scorso, c’è stato un dettaglio non passato inosservato che ha destato diverse reazioni sui social. Parecchi utenti hanno notato che Matano, come sfondo del cellulare, ha messo una sua foto posata. Sono piovute ironie: “Egocentrico”; “Quanto è pieno di sé”; “Ma davvero?”; etc etc. La Lucarelli ha sfottuto il collega. Durante la diretta di Ballando di sabato 4 novembre ha postato una Story Instagram, mostrando il suo telefono. Che sfondo ha messo? L’immagine di Matano, per prenderlo in giro. Voilà!