Ricky Tognazzi fa a pezzi (giustamente) la Lucarelli: che batosta!

Selvaggia Lucarelli mandata al tappeto da Ricky Tognazzi a Ballando con le Stelle. Non è facile, sul piano della dialettica, stendere la giurata. Il regista, però, restando in tema di metafore pugilistiche, ha assestato un paio di ganci e di montanti che hanno colpito e affondato. Ha atteso il momento giusto, ha aspettato che la giornalista la facesse un po’ fuori dal vaso (cosa che ha fatto) e poi è partito in contropiede.

Dopo aver ballato con la maestra Tove Villför un tango non irresistibile (infatti alla fine hanno racimolato solo 21 punti), Tognazzi si è presentato innanzi alla giuria. Quando è stato il momento dell’intervento della Lucarelli, ecco le scintille. Selvaggia è tornata sulla rovente polemica avuta con Simona Izzo la scorsa settimana. Ricky non ha abboccato. La giurata ha continuato a provocare ed ha esagerato. Quando il regista ha compreso che si è spinta oltre il limite del buon senso, ha assestato colpi pesanti.

“Mi manca di te la motivazione. Nelle clip c’è sempre Simona. Evidente che soffri di una sorta sindrome di Stoccolma, con la tua carceriera (Simona Izzo, ndr), anche se per lei non simpatizziamo. Poi non rispondi mai”, ha incalzato la Lucarelli, che già aveva ribadito il concetto almeno un paio di volte.

Tognazzi a questo punto ha reagito: “A cosa devo rispondere? Alle tue provocazioni? Non mi piacciono le risse in pubblico. Dici cose sgradevoli che poco hanno a che fare col ballo. Usa la paletta a tua discrezione sui ballerini, non su altro che non ti compete”. In studio c’è stato un boato a favore di Ricky. La Lucarelli ha provato a reagire.

“Perché l’altra volta quando Simona ha detto cose sgradevoli su di me non hai detto nulla?”. “Perché hai attaccato prima tu, è un fatto di precedenza”, la replica secca dell’attore. Poi ha aggiunto: “Ma mi vuoi fare davvero inc**re? Io faccio il mio gioco, mi faccio il mazzo tutta settimana per fare una cosa che non ho mai fatto”.

“Vivi questa esperienza come Tognazzi, non come il prolungamento di qualcosa”, la nuova stoccata della giornalista. “Tu sei una provocatrice di professione, perché altrimenti qual è il tuo lavoro? Qual è? Me lo dici?”. Lucarelli stesa, ko. Dopodiché è intervenuta Simona Izzo, presente in studio. Anche l’attrice ha affondato il colpo pesantemente: “In quanto alla sindrome di Stoccolma e al carcere ci sono persone che hanno ricevuto molte querele. E non sono io”. Allusione chiara a Selvaggia che ha risposto: “Mandi pure minacce? I pizzini? Ti chiameremo Simona Pizzo”. Giù il sipario!