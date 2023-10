Lucarelli e Izzo, finisce malissimo a Ballando: che tristezza Simona

Volano gli stracci in diretta a Ballando con le Stelle: scontro durissimo tra Selvaggia Lucarelli e Simona Izzo, moglie di Ricky Tognazzi, tra i concorrenti rivelazione del talent show di Rai Uno. Si è assistito a un botta e risposta a tratti cattivo, con la regista che ha finito per farla fuori dal vaso, tentando di giocarsi la carta della violenza contro le donne in un modo “orrendo”, per dirla con le parole scandite da Fabio Canino.

Dopo l’esibizione, Tognazzi si è presentato innanzi alla giuria. Tra il pubblico sedeva Simona Izzo che, durante la settimana, in sala prove, ha ricevuto dei fiori dal marito che l’ha omaggiata per il suo onomastico. Una vicenda criticata dalla Lucarelli: “Non posso vedere tu che balli con Tove e la prima cosa che fai è andare da Simona a farle gli auguri di buon onomastico”. “Sei meravigliosamente gelosa dell’amore. Già ti ho perdonato l’altra volta”, la secca replica della Izzo. Solo un antipasto della tempesta che si è scatenata poco dopo.

“Ecco – la controreplica di Selvaggia -, quello che sta succedendo è quello che stavo per dire. Se ha troppa luce la coppia fuori dalla pista, cioè la tua e di Simona, quella in pista con Tove non ha sufficiente luce. Io voglio vedere Tove e non tua moglie. Tu balli bene, davvero, ma questa finta petulanza di Simona è una zavorra per te”. La Izzo è sbroccata: “Hai fatto un corso di psicologia accelerato? Dici di quelle cose”.

A questo punto Milly Carlucci ha tentato di fare il pompiere: “Devo aggiungere che noi abbiamo invitato Simona per l’onomastico”. La Lucarelli ha tirato dritta ed ha lanciato una bordata pesante alla Izzo: “Sì, ma ci può essere un po’ meno, visto che non è un’esplosione di simpatia”. “Questo è un colpo basso, tu devi giudicare il ballo”, ha sussurrato Tognazzi, che ha provato a difendere la moglie. In effetti la scrittrice ha colpito in modo poco leale la regista che, però, poco dopo, è riuscita a fare peggio.

“Io e Ricky stiamo assieme da 38 anni, forse la Lucarelli da questo è turbata perché ha relazioni meno stabili”, ha sibilato la Izzo. “Che triste, mamma mia”, il falsh di Selvaggia. Simona poi ha fatto un discorso dimenticabile: “Io non sono il tuo capro espiatorio. L’altra volta con me sei stata scorretta. Hai chiesto a Ricky se i calci che dava erano rivolti a me. Ricordati che le donne a volte muoiono per i calci degli uomini”.

Il pacato Canino non ci ha più visto e si è scagliato contro la Izzo, giustamente: “Che dici? Una roba orrenda, una cosa come il femminicidio la butti qua dentro? Era una battuta quella di Selvaggia, smettila”. A questo punto è intervenuta Milly Carlucci che ha cambiato rapidamente rotta al dibattito invitando i giudici a votare. Resta il fatto che la Izzo ha davvero provato a far passare una battuta che nulla aveva a che fare con la violenza sulle donne come una frase deprecabile. Che tristezza! Che brutta figura!