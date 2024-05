Sonia Bruganelli “alla mostra con Madonia, doveva esserci Bonolis”

Pare proprio che dall’amicizia si sia passati a qualcosa di più intenso: Sonia Bruganelli e Angelo Madonia allo scoperto a Roma. L’opinionista de L’Isola dei Famosi nonché ex moglie di Paolo Bonolis ed il danzatore di Ballando con le Stelle, nelle scorse ore, si sono presentati assieme alla mostra “Iconize” di Stefano Mezzaroma. Le foto dei due piccioncini sono state divulgate da Dagospia che ha fatto trapelare altri dettagli sul legame che unisce l’imprenditrice e il fascinoso 39enne palermitano.

“L’amicizia tra i due si è molto intensificata”, si legge sul portale diretto da Roberto D’Agostino che, a proposito della tappa alla mostra della “coppia”, parla di feeling “inequivocabile”. Ma c’è dell’altro. Il sempre informato e puntuale ‘Dago’ sussurra che all’evento artistico la signora Bruganelli si sarebbe dovuta presentare con l’ex marito Paolo Bonolis, ma al posto del conduttore si è “palesato l’amico speciale. Come mai? Bonolis era al corrente di questo cambio?”.

Angelo Madonia e Sonia Bruganelli “fanno coppia da mesi”

Il gossip ha iniziato a ‘ruggire’ sull’imprenditrice e sul ballerino nelle scorse settimane, quando i due sono stati pizzicati insieme a Palma di Maiorca. In terra iberica c’erano anche degli amici. Poi però sono stati pure sorpresi nella Capitale, a spasso, soli soletti. La Bruganelli ha dichiarato che con Madonia ha una bella amicizia, lui le ha fatto eco. I ben informati, tra cui l’esperto di gossip Alessandro Rosica, hanno però una versione differente rispetto a quella narrata dai diretti interessati.

Secondo le informazioni in possesso di Rosica, l’aitante Angelo e la vulcanica Sonia è da “mesi che fanno coppia”. La frequentazione non sarebbe quindi freschissima. Ora arrivano anche le foto della mostra “Iconize”, in cui i due si sono presentati assieme. Una sorta di uscita allo scoperto.

Sia lui sia lei non sono affatto delle new entri per quel che riguarda le copertine della cronaca rosa del Bel Paese. La Bruganelli è stata chiacchieratissima negli ultimi mesi per via della separazione da Paolo Bonolis, il ballerino invece ha fatto parlare di sé per la relazione avuta con Ema Stokholma. La love story è sbocciata a Ballando con le Stelle ed è giunta al capolinea pochi mesi fa.