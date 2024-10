Ballando, Furkan polemico “non l’accetto”: Mariotto rincara la dose

Questa sera è andata in onda su Rai 1 la terza puntata di Ballando Con Le Stelle, il dancing show condotto da Milly Carlucci. Ancora una volta Furkan Palali si è ritrovato al centro di una polemica. Nella clip mostrata dalla conduttrice prima della sua esibizione con Erica Martinelli, difatti, l’attore di Terra Amara si è lamentato dell’atteggiamento nei suoi confronti avuto nella puntata precedente dal giudice Guillermo Mariotto. Questo, invece di mostrarsi più comprensivo nei confronti del concorrente, ha rincarato la dose rispondendogli a tono. Scopriamo meglio che cosa è accaduto tra i due in puntata.

Come di consueto questo sabato è andata in onda in prima serata su Rai 1 una nuova puntata di Ballando Con Le Stelle, il dancing show condotto da Milly Carlucci. Uno dei concorrenti di quest’edizione che sta facendo maggiormente parlare di sé è Furkan Palali. L’attore di Terra Amara è affiancato dalla maestra Erica Martinelli e per due settimane di fila si è ritrovato ultimo in classifica in seguito ai voti ricevuti dai giudici. Prima di andare in pista, difatti, ha affermato che si aspettava di ricevere nuovamente solo 17 punti! Ha poi lanciato una frecciatina ai giudici, invitandoli ad essere più gentili.

Proprio in merito a ciò il concorrente ha polemizzato anche all’interno della clip lanciata prima della sua performance di stasera, affermando nuovamente che la giuria non era stata gentile nei suoi confronti. Nello specifico se l’è presa con Guillermo Mariotto.

Di seguito le sue parole contro i giurati:

Un approccio più gentile mi motiverebbe molto di più. Essere come un legno, legnoso, legnoso, legnoso sempre! Possono criticare la mia danza, potrebbero non gradire, potrebbero pensare che non sia elastico, ma quest’espressione non è affatto bella. Ci sono alcune parole che non considero gentili.

Anche la sua maestra ha sottolineato come Mariotto avesse avuto un atteggiamento poco gentile nei confronti di Palali.

La clip invece di portare Mariotto ad essere più gentile nei suoi confronti ha scatenato l’effetto contrario. In seguito alla sua esibizione, difatti, il giudice ha voluto rispondere a quanto detto da Furkan all’interno del filmato, rincarando ulteriormente la dose. Al momento delle votazioni, poi, Guillermo ha alzato la paletta con lo 0! Ancora una volta, quindi, l’attore non l’ha convinto.

Queste le parole del giudice sull’esibizione di Furkan:

Proprio di cemento.

Immediatamente Rossella Erra, tribuna del popolo, ha preso le difese della star di Terra Amara sottolineando come ogni volta venga penalizzato. A quel punto Mariotto si è rivolto alla Erra definendola “quella in fucsia”. Anche Selvaggia Lucarelli aveva preso le difese di Furkan Palali già nella puntata precedente, sottolineando come se la stessero prendendo con uno dei pochi che non parlava.