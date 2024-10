Ballando, sfilza di critiche su Bruganelli e Palali: le reazioni piccate

Questa sera è andata in onda su Rai 1 la seconda puntata di Ballando Con Le Stelle, il dancing show condotto da Milly Carlucci. Anche oggi non sono mancate le polemiche tra i giudici ed alcuni concorrenti. In particolare protagonisti delle discussioni sono stati questa sera Sonia Bruganelli e Fulkan Palali, i quali hanno risposto in maniera piccata ad alcune critiche che gli erano state mosse dalla giuria. Scopriamo meglio che cosa è successo e perché c’è stata la loro immediata replica.

Come di consueto anche questo sabato è andata in onda su Rai 1 la puntata settimanale di Ballando Con Le Stelle, il dancing show condotto da Milly Carlucci. Questa sera è stata caratterizzata dalle polemiche. Ci sono difatti stati diversi scontri tra i giudici ed i concorrenti, nello specifico Sonia Bruganelli e Fulkan Palali.

La polemica con Sonia Bruganelli

La coreografia presentata da Sonia Bruganelli e Carlo Aloia non ha convinto la giuria. In particolare Ivan Zazzaroni, Fabio Canino, Carolyn Smith e Selvaggia Lucarelli hanno commentato negativamente la loro performance. Quest’ultima le ha detto che in pista non mostrava la stessa grinta che la caratterizza, invece, nella vita di tutti i giorni.

L’aspirante ballerina non ha preso bene le loro parole a ha immediatamente replicato in maniera piccata. Nello specifico Sonia ha attaccato Ivan Zazzaroni, sottolineandogli come avesse visto i filmati di lui in pista a Ballando Con Le Stelle con la Titova e che sembrava avere due gambe sinistre! Uno scambio di battute c’è stato successivamente anche con Selvaggia Lucarelli e con Guillermo Mariotto, al quale ha detto che avrebbe convinto Angelo Madonia a prendere un caffè con lui in cambio di due voti in più, evidenziando come non gli interessasse altro. I giudici l’hanno punita con i voti, tutti particolarmente bassi.

La polemica con Furkan Palali

Poco dopo anche l’esibizione dell’attore di Terra Amara, Furkan Palali, ha scatenato diverse polemiche. I giudici l’hanno criticato pesantemente, non apprezzando il suo ballo. Zazzaroni l’ha definito un legno, aggiungendo come mancasse il fuoco. Canino l’ha poi redarguito su quanto detto durante la clip, in cui aveva lamentato poca ospitalità nei suoi confronti da parte loro. Ha poi aggiunto che sembrava stesse facendo un fotoromanzo. A quel punto Furkan ha ribadito che lui era un ospite e che non accettava le sue parole, scatenando una replica ulteriore da parte di Fabio e l’intervento di Carolyn.

Entrambi gli hanno sottolineato come tutti siano ospiti lì e tutti stiano imparando, cosa ribadita poco dopo anche da Guillermo Mariotto. Inoltre la Smith ha aggiunto che doveva porre una maggiore attenzione perché aveva fatto battere la sua insegnante con la schiena a terra. L’ha poi invitato ad accettare maggiormente i giudizi ed i consigli che gli vengono dati. A quel punto è venuta in soccorso di Palali Selvaggia Lucarelli, che ha sottolineato come tutti se la stessero prendendo con uno dei concorrenti più tranquilli.