Ballando D’Urso sfida: “Io trash, il resto non trash?” Lucarelli punge

Questa sera è andata in onda un’altra puntata di Ballando Con Le Stelle, il dancing show di Rai condotto da Milly Carlucci. La ballerina per una notte di oggi è stata Barbara D’Urso, la quale ha voluto lanciare un messaggio prima di iniziare la sua coreografia. Le sue parole sono suonate un po’ come una frecciatina nei confronti di chi non l’ha più chiamata in televisione. In seguito alla clip mostrata dalla conduttrice in cui Barbara ha detto la sua, è arrivata l’immediata replica di Selvaggia Lucarelli. Il giudice di Ballando Con Le Stelle ha immediatamente criticato D’Urso, rispondendo a propria volta con una stoccata. Scopriamo meglio che cosa hanno detto le due e cosa è successo in puntata.

C’era grandissima attesa per la partecipazione di Barbara D’Urso nella puntata di oggi di Ballando Con Le Stelle. Questa sera, difatti, c’è stato il ritorno della conduttrice in televisione nei panni di ballerina per una notte. Prima della sua performance, però, D’Urso ha voluto lanciare alcuni messaggi attraverso delle clip mostrate da Milly Carlucci allo studio. Le sue parole sono suonate come una serie di frecciatine nei confronti di chi non l’ha più chiamata in tv e verso coloro che l’hanno criticata, definendo le sue trasmissioni trash e sottolineando il suo utilizzo eccessivo di luci.

In particolare queste sono state le parole precise utilizzate da Barbara nel primo filmato:

Posso fare una domanda? Mi spiegate, perché io ancora non l’ho capito, cosa significa la televisione trash? Questo oggi è trash però domani non è più trash, quello che fa la D’Urso è trash però quell’altro non è trash, questo è trash e quello non è trash, oggi si, domani no. Ma che è? Soprattutto capire, guardando la televisione adesso, il trash non c’è più? Io non ci sono più in televisione adesso, momentaneamente, ed è sparito il trash. Sono magica!

Non poteva mancare la replica di Selvaggia Lucarelli a quanto detto dalla ballerina per una notte. Che tra le due non scorresse buon sangue era già cosa nota e, nuovamente, il giudice di Ballando Con Le Stelle ha punto la D’Urso. Nello specifico ha sottolineato come, essendo tornata in televisione questa sera, sarebbe ritornato a propria volta anche il trash. Neppure troppo velatamente, quindi, ha definito i programmi condotti da Barbara D’Urso come trash.

Di seguito riportiamo le parole precise di Selvaggia Lucarelli su Barbara D’Urso:

Effettivamente mancava il trash da quando è sparita lei ma stasera torna per l’appunto!

Il giudice di Ballando Con Le Stelle ha anche sottolineato, invitata a dire la sua sul messaggio lanciato da D’Urso da Milly Carlucci, come non abbia trovato il commento dell’ex conduttrice di Mediaset autoironico.