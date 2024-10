Ballando, Barbara d’Urso in sala prove: Lucarelli punge e l’avverte

Manca poco per un evento che sicuramente resterà nella storia della televisione italiana: sabato, 5 ottobre, Barbara d’Urso sarà ballerina per una notte a Ballando con le stelle. Dopo anni di proposte, la conduttrice ha finalmente accettato l’invito di Milly Carlucci, che spera già di coinvolgerla nel cast della prossima edizione dello show. Nota per il suo perfezionismo, la d’Urso sta affrontando la preparazione con grande dedizione, nonostante si tratti di una singola esibizione. Proprio ieri, giovedì 3 ottobre, a La Vita in Diretta sono state mostrate alcune immagini che la ritraggono impegnata in sala prove insieme al suo partner di ballo.

Barbara d’Urso in sala prove: arriva la reazione di Selvaggia Lucarelli

“Ho una notizia shock gold col cuore”, ha annunciato ironicamente Alberto Matano nel talk show di Rai 1, prima di mostrare un video in cui si vede Barbara d’Urso alle prese con la sua coreografia. Nella clip, Barbara s’innervosiva ogni volta che sbagliava un passo, ma s’illuminava di gioia quando riusciva ad eseguirlo correttamente, dimostrando quanto impegno stia mettendo in questa nuova sfida. Ad ogni modo, nella puntata di Ballando di domani, sabato 5 settembre, sarà possibile vedere altri retroscena della preparazione della conduttrice. Milly Carlucci ha infatti annunciato che sarà dedicato un grande spazio al percorso della d’Urso nel programma, includendo interviste, allenamenti e molto altro.

Il momento più atteso dai telespettatori, però, è senza dubbio il confronto tra Barbara d’Urso e Selvaggia Lucarelli. Com’è noto, tra di loro non scorre buon sangue e negli anni si sono scontrate più volte, con la Lucarelli che non ha mai risparmiato critiche verso l’ex conduttrice di Pomeriggio Cinque. Dopo l’annuncio della partecipazione di Barbara a Ballando, Selvaggia aveva ironizzato dicendo che sarebbe stata occupata con una lezione di pilates e quindi non avrebbe potuto giudicare la “ballerina per una notte”. Ovviamente, si trattava di una battuta, come ha poi precisato ai microfoni de La Volta Buona, dicendo: “Seh… le piacerebbe”.

Selvaggia Lucarelli provoca Barbara d’Urso: cos’ha detto

Ebbene, Selvaggia Lucarelli non ha certamente perso l’occasione di commentare i primi passi di ballo di Barbara d’Urso in sala prove. Poco fa, la giornalista ha condiviso una storia su Instagram con un frame del video in cui si vede Barbara con le mani giunte, scrivendo sarcasticamente: “A La vita in Diretta hanno mandato in onda le prove di Barbarella a Ballando. Io le suggerisco mestamente di non mettersi mai più in preghiera, non ha portato benissimo”. Insomma, Selvaggia sembra decisamente pronta per questo tanto atteso confronto, che promette scintille. Non resta che attendere domani, sabato 5 ottobre, per scoprire finalmente cosa succederà tra queste due primedonne.