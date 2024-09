Barbara d’Urso, caos su Ballando: la bega e il maxi cachet (la cifra)

Sabato 5 ottobre, in prime time su Rai Uno, Barbara d’Urso scenderà in pista a Ballando con le Stelle nel marginale ruolo di “Ballerina per una notte”. La sua apparizione, come quella di tutti coloro che l’hanno preceduta, durerà una quindicina di minuti circa: danza con un maestro professionista e poi via davanti alla giuria per la valutazione e qualche gag (attesissimo il confronto con Selvaggia Lucarelli visto che le due donne se le sono cantante di santa ragione in passato, pure nelle aule dei tribunali). Detto questo, a quanto ammonta il cachet di ‘Barbarella’? E perché si sussurra che la sua ospitata costosissima abbia innescato delle beghe in Rai?

Maxi compenso a Barbara d’Urso per l’ospitata a Ballando con le Stelle

Si proceda con ordine. Capitolo compenso: Dagospia ha assicurato che la d’Urso incasserà circa 70 mila euro per sbarcare alla corte della collega Milly Carlucci. Così il portale esperto di retroscena di palazzo e di tv: “Sì, avete capito bene. Una cifra altissima, cachet che a Viale Mazzini non girano da tempo”. Si sussurra inoltre che la padrona di casa del talent show, ossia la signora Carlucci, per accaparrarsi l’ospitata della d’Urso, abbia spinto parecchio sull’acceleratore: “Ha smosso mari e monti. E ora già c’è chi accenna alla possibilità di quattro prime time per inizio 2025 o addirittura uno sbarco nel daytime per la prossima stagione (avvisate Matano e Venier!)”.

Davvero ‘Barbarella’ potrebbe avere un programma tutto suo in Rai? Chissà, per ora si è alla fase delle ‘suggestioni’. Vale a dire che non c’è nulla di concreto, nessun progetto su cui lavorare seriamente. Tornando all’ospitata a Ballando con le Stelle, sempre Dagospia, sostiene che la faccenda sia frutto di una bega interna politica. Che c’entra la d’Urso con i partiti? Così il portale:

“Telemeloni ha tirato una pizza (brutta come quelle che vende Briatore) a Pier Silvio Berlusconi. “Con la complicità di Salvini e Meloni?”, si chiedono nei corridoi di Cologno Monzese. Perché “Barbarella”, dopo la cacciata, ha svelenato parecchio contro Mediaset in due occasioni, nelle interviste a Repubblica e a Domenica In, promettendo urbi et orbi rivelazioni della serie: “Adesso parlo io”, come una Maria Rosaria Boccia qualunque”.

Insomma, viene sostenuto che l’ok per l’apparizione di ‘Barbarella’ a Ballando con le Stelle sia una sorta di vendetta nei confronti dei Berlusconi. Vendetta che avrebbe avuto il benestare della premier Meloni. E perché quest’ultima sarebbe inviperita con Mediaset e i Berlusconi? Per una serie di vicende che le sarebbero andate di traverso nei mesi scorsi, come ad esempio l’invito di Maria Rosaria Boccia al talk show CartaBianca (Rete Quattro), oltre agli arcinoti fuorionda di Striscia la notizia su Andrea Giambruno. A causa dei filmati mostrati dal tg satirico, la presidente del Consiglio e il giornalista si sono separati.