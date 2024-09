Barbara d’Urso a Ballando, ufficiale: epica reazione della Lucarelli

Barbara d’Urso a Ballando con le Stelle. Milly Carlucci ha fatto il colpaccio, è riuscita ad ingaggiarla. La avrà come super ospite, nel ruolo di ‘Ballerina per una notte’ (l’ex volto Mediaste dovrebbe sbarcare in pista sabato 5 settembre). Un comparsata che si preannuncia alquanto interessante per due motivi: il primo che è la seconda apparizione sul piccolo schermo dell’ex ‘Lady Cologno’ dopo la cacciata dal Biscione (nei mesi scorsi si è lasciata intervistare a Domenica In da Mara Venier), il secondo è che alla fine dell’esibizione canonica si presenterà davanti alla giuria dove si ritroverà davanti Selvaggia Lucarelli. Con quest’ultima, in passato, sono volati più volte gli stracci. Non solo scaramucce televisive, ma pure querele.

Selvaggia Lucarelli commenta lo sbarco di Barbara d’Urso a Ballando

E come ha reagito la giornalista nonché giurata in forza a Milly Carlucci alla notizia che ‘Barbarella’ farà tappa a Ballando con le Stelle il prossimo 5 ottobre? Con ironia. Questa la storia ‘epica’ Instagram dedicata al tema: “Proprio il giorno in cui ho pilates“, a corredo di un’immagine della conduttrice campana e dell’annuncio del suo sbarco nel talent show di Rai Uno. Naturalmente la Lucarelli quella sera non andrà a pilates e, salvo imprevisti dell’ultima ora, sarà regolarmente al suo posto con in mano la temuta paletta. Non resta che attendere il momento in cui la d’Urso dovrà sottoporsi al suo giudizio. Preparate i pop corn, potrebbero servire!

Gli attriti tra Barbara d’Urso e Selvaggia Lucarelli

Da anni ci sono attriti e ruggini tra la Lucarelli e la d’Urso. Quest’ultima in passato ha anche querelato per diffamazione la giornalista che ha criticato a più riprese il suo modo di fare tv e il sua atteggiamento. Lo ha fatto anche quando nell’estate 2023 è uscita la clamorosa notizia della cacciata da Mediaset della presentatrice campana.

All’epoca la d’Urso, accusata di aver proposto una tv troppo trash, si difese, sostenendo che un certo tipo di programmi li facevano anche altri suoi colleghi. Su tale fatto la Lucarelli le diede ragione per poi affondare colpi profondi: “La spietatezza di Barbara D’Urso, in questi anni di sua televisione feroce, in cui valeva tutto, dall’invitare un Francesco Nuti mostrato con cinismo impietoso quando la malattia lo aveva già divorato allo sguazzare nella squallida vicenda Moric-Corona e il sofferente figlio Carlos, fino alle preghiere in diretta con Salvini”.

Sempre a proposito dell’allontanamento da Mediaset della conduttrice partenopea, la Lucarelli scrisse: “Si potrebbe anche empatizzare se non fosse che di sofferenza e rabbia, in questi anni di tv in cui i suoi ascolti contavano più dei rapporti umani, di ciò che è giusto, di ciò che è rispettoso delle persone e della cronaca, Barbara d’Urso ne ha provocata tanta e senza mai mostrare alcun pentimento”.