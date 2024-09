Barbara d’Urso a Ballando con le Stelle: annuncio, ruolo e dettagli

Barbara d’Urso torna in tv, ma non alla conduzione. Per quella deve ancora attendere visto che i palinsesti di tutte le reti generaliste sono stati annunciati e nessuno al momento l’ha ingaggiata. Dove la vedremo? Quella vecchia volpe di Milly Carlucci è riuscita ad agguantarla come “Ballerina per una notte” a Ballando con le Stelle. Lo riferisce Giuseppe Candela, firma di Dagospia. Dunque scenderà in pista con una ospitata da guest star.

Le due conduttrici, nelle scorse settimane, sono state avvistate assieme a pranzo. Ed era ovvio che non si trattasse di una chiacchierata per discutere delle loro faccende private (forse avranno anche parlato di quello, chissà). Due le ipotesi su cui si è ragionato: Milly stava cercando di metterla sotto contratto come concorrente in gara oppure stava tentando di averla come super ospite. Buona la seconda!

“Barbara D’Urso ballerina per una notte a Ballando con le Stelle. Molto probabilmente della seconda puntata”. Così Giuseppe Candela in un tweet poi rilanciato da Dagospia. Senza dubbio l’ex conduttrice Mediaset sperava che l’estate le portasse ben altro in dote a livello professionale. Infatti non ha mai nascosto di puntare a tornare in tv da protagonista, vale a dire con un programma tutto suo da orchestrare. Per svariate ragioni ciò non è stato possibile: la Rai non l’ha considerata, La7 e Sky sono realtà troppo diverse dal suo stile. Nemmeno Discovery ha voluto puntare seriamente su di lei. A Mediaset naturalmente, alla luce dell’addio traumatico, è probabile che non ci metta più piede per anni. Così è rimasta con il cosiddetto cerino in mano.

Resta un poco di amaro in bocca per il fatto che se avesse osato un po’ di più, ossia se avesse deciso di partecipare come vip in gara a Ballando, ci si sarebbe divertiti parecchio. Inoltre, molto probabilmente avrebbe fatto un figurone in quanto è risaputo che con la danza se la cava che è una meraviglia. Senza dubbio sarebbe stata una delle candidate per la vittoria finale. Ci si accontenterà di vederla in pista come guest star. Trattasi della sua seconda apparizione in Rai dopo l’addio a Mediaset. La prima si è verificata nella scorsa stagione, quando ha accettato di farsi intervistare a Domenica In da Mara Venier.