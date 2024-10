Carlucci Vs Mariotto: “Rideva di Furkan”, Balivo minaccia di riferire

Nella puntata de La Volta Buona andata in onda oggi pomeriggio Caterina Balivo si è collegata dallo studio con Milly Carlucci, conduttrice del dancing show Ballando Con Le Stelle. Questa ha dato qualche anticipazione in merito alla puntata che vedremo domani sera in onda su Rai 1. Ha poi bacchettato uno dei giudici, Guillermo Mariotto, per l’atteggiamento avuto con un concorrente, Furkan Palali. A quel punto Caterina Balivo ha minacciato di riferire tutto al diretto interessato non appena lo avrà come ospite in puntata. Scopriamo meglio che cosa è successo.

Come di consueto anche questo pomeriggio, venerdì 11 ottobre, è andata in onda su Rai 1 una nuova puntata de La Volta Buona, il talk show condotto da Caterina Balivo. Quest’ultima si è collegata con Milly Carlucci, presentatrice di Ballando Con Le Stelle. Domani ci sarà difatti una nuova puntata del programma e Caterina ha chiesto qualche anticipazione in merito. Milly ha rivelato che ci sarà una prima eliminazione ed i ballerini per una notte saranno Fabio Caressa e Benedetta Parodi. Si è poi parlato del rapporto tra Selvaggia Lucarelli e Sonia Bruganelli e dell’ultima posizione occupata per ben due puntate di fila dall’attore di Terra Amara, Furkan Palali.

Proprio a riguardo Milly Carlucci ha voluto dire la sua, pungendo nello specifico uno dei giudici. Lo scorso sabato, difatti, la sua performance non ha convinto soprattutto Guillermo Mariotto, il quale ha deciso di dargli addirittura un 1! La conduttrice di Ballando Con Le Stelle ha quindi sottolineato come il concorrente sia stato ingiustamente maltrattato e come Mariotto non riconosca il suo impegno. Inoltre ha bacchettato il giudice per aver riso dopo la sua esibizione.

Di seguito le parole di Milly Carlucci a Caterina Balivo su Guillermo Mariotto:

Per due volte all’ultimo posto c’era Furkan che è stato veramente maltrattato anche da Mariotto perché si è messo a ridere. Allora io capisco tutto, dai quello che vuoi, dagli 1 come poi gli ha dato, ma non ti mettere a ridere perché poverino ci sta provando.

A quel punto Caterina ha minacciato Milly di riferire tutto al diretto interessato. Lunedì, difatti, lo studio de La Volta Buona si collegherà proprio con il giudice per commentare la puntata di Ballando Con Le Stelle che andrà in onda domani sera. Chissà se anche questa volta all’ultimo posto ci saranno Furkan Palali e la sua maestra Erica Martinelli oppure se i due riusciranno finalmente a riscattarsi!