Ballando, Ossini: “Perché ho parlato”, chi alleato e reazione giudici

Nella scorsa puntata di Ballando Con Le Stelle ha fatto particolarmente discutere lo sfogo di uno dei concorrenti, Massimiliano Ossini, contro i giudici. Il conduttore televisivo e scrittore ha difatti accusato la giuria di votare in modo poco oggettivo, scatenando le reazioni dei diretti interessati. Questa sera, nella clip che ha preceduto il suo ballo con Veera Kinnunen, il concorrente ha rivelato il reale motivo che l’ha spinto a polemizzare lo scorso sabato. Ha poi trovato alcuni alleati negli altri concorrenti, fondando il sindacato dei concorrenti di Ballando Con Le Stelle. La reazione piccata dei giudici non ha tardato ad arrivare.

Massimiliano Ossini fonda il Co.ba.con.s

Continua a far parlare di sé Massimiliano Ossini. Quest’ultimo si era reso protagonista di una polemica nella puntata di Ballando Con Le Stelle andata in onda sabato scorso. Nello specifico il concorrente si era scagliato contro i giudici accusandoli di essere poco oggettivi nel votare le coreografie degli aspiranti ballerini. Nella clip andata in onda questa sera prima della sua esibizione con Veera Kinnunen, Ossini ha spiegato il vero motivo per cui ha deciso di parlare. Nello specifico c’entrerebbero alcune parole rivolte da un giudice, Ivan Zazzaroni, ad un altro concorrente, ovvero Francesco Paolantoni. Dopo aver ballato, difatti, il giurato gli aveva detto che aveva raggiunto il massimo che avrebbe potuto fare.

Massimiliano ha quindi deciso di farsi portavoce anche degli altri concorrenti, fondando anche il Co.ba.con.s, ovvero il sindacato dei concorrenti di Ballando Con Le Stelle. Ossini, nel corso della settimana, ha cercato anche alcuni ‘alleati’ negli altri concorrenti, cercando di convincerli ad iscriversi al Co.ba.con.s. Francesco Paolantoni e Furkan Palali si sono uniti a lui. Ha poi chiesto anche a Federica Pellegrini e Bianca Guaccero che hanno accettato di prendere la tessera nonostante le abbia definite poco bastonate dalla giuria.

Di seguito le parole precise di Massimiliano Ossini in merito al vero motivo per cui ha sfidato la giuria:

In questa puntata avevo deciso comunque di non parlare e diciamo che al concetto del ballo democristiano non c’ho visto più e ho deciso quindi di replicare. C’è stato qualcosa prima in realtà che ha scatenato dentro di me la voglia di replicare ed è stato il ballo di Francesco perché Francesco Paolantoni cos’ha fatto, dopo l’esibizione, davanti la giuria, ha dovuto ascoltare un giurato che gli ha detto “secondo me hai fatto il massimo che potessi fare”. Ma come il massimo che potrebbe dare? Significa che tu da li in poi, quella è l’asticella, oltre non potrai fare niente. E’ come dire ad un ragazzo “tu fai questo mestiere, oltre non potrai andare”, non è bello come messaggio da dare. Proprio è il contrario rispetto a quello che si dovrebbe dire e lì mi sono innervosito.

La reazione dei giudici

Dopo la sua esibizione i giudici hanno reagito a quanto detto nella clip. Nello specifico Ivan Zazzaroni ha commentato il suo samba con le stesse parole usate con Paolantoni, ovvero “Il massimo che potessi fare” e ha anche spiegato che in quell’occasione non voleva riferirsi al concorrente ma a quel ballo nello specifico. Fabio Canino l’ha poi accusato di non aver salutato in sala trucco ma Ossini ha replicato dicendo che era stato lui ad aver salutato tutti tranne lui. Selvaggia Lucarelli gli ha sottolineato come, non potendo puntare sul ballo, abbia deciso di puntare sulla personalità. Guillermo Mariotto ha invece replicato direttamente con il voto, dandogli uno 0. Questo ha scatenato la reazione di Rossella Erra, tribuna del popolo, che ha sottolineato come alla settima puntata sia assurdo dare uno 0 ad un concorrente. Questa ha anche detto al giudice che era lui ad essere 0. A quel punto Mariotto prima l’ha imitata facendo strane movenze e poi si è toccato la testa con un dito in un gesto eloquente.