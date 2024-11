Ballando: intossicazioni, crampi, costole rotte. Tutti i vip infortunati

Quest’edizione di Ballando Con Le Stelle si sta rivelando particolarmente sfortunata. La coppia composta da Nina Zilli e Pasquale La Rocca ha difatti annunciato nella scorsa puntata il suo ritiro momentaneo a causa dell’infortunio che ha visto protagonista la cantante. Quest’ultima, tuttavia, non è stata l’unica ad aver accusato qualche problema. Anche Francesco Paolantoni è stato poco bene e nelle scorse ore altri concorrenti hanno rivelato sui social di aver avuto diverse difficoltà nel corso della settimana per motivi di salute. Scopriamo di chi si tratta e che cosa hanno avuto nello specifico.

Quando si pratica uno sport può capitare che ci si infortuni e così è anche per il ballo. Crampi, storte, costole incrinate, sono tutti problemi nei quali si può incorrere quando si va in pista ed i concorrenti di Ballando Con Le Stelle non ne sono stati esenti. Basta pensare all’infortunio che vide protagonista due anni fa Luisella Costamagna e la costrinse a ritirarsi per qualche puntata. Stessa sorte è toccata quest’anno ad un’altra concorrente. Stiamo parlando nello specifico della cantante Nina Zilli, in coppia con il ballerino Pasquale La Rocca. Nel corso della scorsa puntata i due hanno difatti annunciato il loro ritiro momentaneo a causa delle condizioni di salute di Zilli. Quest’ultima ha riportato qualche costola rotta e si è fatta male ad un piede nel corso delle scorse settimane.

Nina non è stata tuttavia l’unica ad accusare problemi di salute. Quest’edizione si sta difatti dimostrando abbastanza sfortunata. Anche Francesco Paolantoni nelle ultime puntate ha rivelato di avere un problema di salute, ovvero la diverticolite, sebbene Selvaggia Lucarelli abbia messo in dubbio le sue parole. Ed ancora, negli ultimi giorni, altri concorrenti hanno rivelato di aver avuto alcuni problemi. Nello specifico Angelo Madonia con un post sui social ha condiviso con i suoi follower le difficoltà affrontate questa settimana. La vip in squadra con lui, ovvero la campionessa olimpionica Federica Pellegrini, ha avuto una brutta intossicazione alimentare che le causato problemi di stomaco. Anche Sonia Bruganelli ha avuto dei giorni non facili. L’ex opinionista del Grande Fratello, in coppia con Carlo Aloia, ha difatti accusato un crampo. Luca Barbareschi si è invece beccato accidentalmente una gomitata sul labbro! Insomma un vero e proprio lazzaretto!