Ballando Con Le Stelle 6 puntata: polemiche, ritiro di Zilli, eliminato

Questa sera è andata in onda in prima serata su Rai 1 la sesta puntata di Ballando Con Le Stelle, il dancing show condotto da Milly Carlucci. La puntata è stata caratterizzata da diverse polemiche che hanno visto protagonisti nello specifico Massimiliano Ossini che ha accusato i giudici di essere poco oggettivi e Sonia Bruganelli che ha risposto in maniera piccata al giudizio negativo di Guillermo Mariotto. Inoltre Nina Zilli e Pasquale La Rocca hanno deciso di ritirarsi momentaneamente dalla gara. La puntata si è poi conclusa con la seconda eliminazione dall’inizio del programma. Scopriamo di seguito com’è andata la puntata, la classifica finale e quale coppia ha dovuto abbandonare la competizione.

Come di consueto anche questo sabato è andata in onda su Rai 1 un’altra puntata di Ballando Con Le Stelle. Anche questa volta ci sono state diverse polemiche, in particolare dopo le esibizioni di Massimiliano Ossini e Veera Kinnunen e di Sonia Bruganelli e Carlo Aloia. Ossini ha accusato la giuria di essere poco oggettiva nel dare i suoi giudizi mentre Sonia ha risposto in maniera piccata a Guillermo Mariotto che l’aveva definita poco aggraziata. Nello specifico la concorrente ha lanciato una frecciatina al giudice relativa al look sfoggiato in studio.

Nel corso della puntata si è poi affrontato nuovamente il caso Nina Zilli. La concorrente si è difatti infortunata ed al momento della sua esibizione ha cantato una sua canzone piuttosto che ballare con il suo maestro Pasquale La Rocca. Già nella scorsa puntata aveva annunciato la sua volontà di ritirarsi dalla gara e, una volta terminato di cantare, ha salutato tutti confermando la sua decisione. Nina e Pasquale hanno quindi momentaneamente abbandonato la competizione affinché lei possa riprendersi e rientrare tra qualche settimana, precisamente il 30 novembre.

Classifica finale

In seguito alle esibizioni di tutti i concorrenti in gara ed i voti ricevuti dalla giuria e dal pubblico, questa è stata la classifica finale:

1 posto: Anna Lou Castoldi e Nikita Perotti con 77 punti

2 posto: Bianca Guaccero e Giovanni Pernice con 50 punti

3 posto: Federica Nargi e Luca Favilla con 50 punti

4 posto: Luca Barbareschi e Alessandra Tripoli con 49 punti

5 posto: Tommaso Marini e Sophia Berto con 44 punti

6 posto: Furkan Palali e Erica Martinelli con 41 punti

7 posto: Federica Pellegrini e Angelo Madonia con 38 punti

8 posto: Francesco Paolantoni e Anastasia Kuzmina con 32 punti

9 posto: Massimiliano Ossini e Veera Kinnunen con 31 punti

10 posto: Sonia Bruganelli e Carlo Aloia con 25 punti

11 posto: Alan Friedman e Giada Lini con 24 punti

A cambiare la situazione ci ha pensato il tesoretto di 50 punti ottenuto dalla ballerina per una notte. Alberto Matano ha deciso di dare il bonus alla coppia formata da Massimiliano Ossini e Veera Kinnunen. Rossella Erra, tribuna del popolo, ha poi scelto di dividerlo dando il suo tesoretto a Bianca Guaccero e Giovanni Pernice.

Sono passate alla quarta puntata le seguenti coppie, non in ordine di classifica: Federica Nargi e Luca Favilla, Bianca Guaccero e Giovanni Pernice, Anna Lou Castoldi e Nikita Perotti, Tommaso Marini e Sophia Berto, Massimiliano Ossini e Veera Kinnunen, Furkan Palali e Erica Martinelli, Luca Barbareschi e Alessandra Tripoli, Federica Pellegrini e Angelo Madonia e Francesco Paolantoni e Anastasia Kuzmina. Sono finite quindi al ballottaggio le coppie composte da Alan Friedman e Giada Lini e da Sonia Bruganelli e Carlo Aloia.

La prima coppia ad esibirsi è stata quella di Sonia Bruganelli e Carlo Aloia. I due hanno eseguito un charlestone. Successivamente hanno ballato Alan Friedman e Giada Lini che hanno optato per una bachata. A vincere lo spareggio è stata la coppia composta da Sonia Bruganelli e Carlo Aloia con il 64% dei voti contro il 36% ottenuto dagli sfidanti. Hanno quindi dovuto abbandonare il programma Alan Friedman e Giada Lini.