Ballando, Ossini sfida giuria: “Voti soggettivi” Erra istiga, Milly placa

La puntata di Ballando Con Le Stelle andata in onda questa sera su Rai 1 è stata caratterizzata dallo sfogo di uno dei concorrenti, Massimiliano Ossini, contro la giuria. Nella clip mostrata prima della sua esibizione ed anche al momento del giudizio da parte dei giudici, il conduttore e scrittore li ha difatti accusati di non essere oggettivi nell’attribuire i loro voti ma di votare in base al loro gusto personale. La tribuna del popolo Rossella Erra lo ha istigato a non tenersi le cose dentro mentre Milly Carlucci ha cercato di placare un po’ la situazione. Le reazioni dei giudici sono state abbastanza piccate. Scopriamo meglio che cosa è accaduto.

Massimiliano Ossini sfida i giudici nella clip

Protagonista di questa sesta puntata da Ballando Con Le Stelle andata in onda su Rai 1 è stato sicuramente Massimiliano Ossini. Il concorrente ha difatti innalzato una polemica contro la giuria. Già prima di ballare nella sua clip il conduttore televisivo si è mostrato parecchio pungente. Nello specifico si è lamentato di alcuni aggettivi utilizzati dai giudici durante la scorsa puntata per definire la coreografia che aveva presentato in pista insieme a Veera Kinnunen. Inoltre ha evidenziato come i concorrenti non fossero tutti uguali ma che partissero da una base diversa ed il denominatore per i giudizi dovesse essere lo stesso per tutti. Ancora ha aggiunto che spesso gli sia stato evidenziato il fatto che non si diverta quando balla ma che è lui l’unico a sapere se effettivamente sia così.

La polemica continua dopo l’esibizione

Anche dopo la sua esibizione Ossini ha continuato il suo sfogo contro la giuria. Rossella Erra, tribuna del popolo, lo ha difatti istigato ad indignarsi e dire tutto ciò che pensava sui giurati. Lo ha anche definito l’unico ad avere il coraggio di parlare apertamente. Al momento del giudizio Fabio Canino ha risposto alla sua polemica definendolo un ballerino democristiano, ovvero che rimane sempre un po’ né qua né la. A quel punto Massimiliano ha replicato in maniera piccata, invitando i giudici a non demotivare i concorrenti e non usare aggettivi troppo forti nei loro confronti. Selvaggia Lucarelli gli ha chiesto di fare qualche esempio e la sua risposta è stata “Vatti a rivedere le puntate”, cosa che non è per nulla piaciuta al giudice.

Ossini ha poi evidenziato come avesse fatto dei miglioramenti e come questi fossero graduali per tutti. Ha poi ribadito nuovamente come i voti dati dai giudici non siano oggettivi ma soggettivi. Milly ha cercato di placare un po’ la situazione, invitando i giudici a dare i loro voti per mettere fine alla discussione. Selvaggia Lucarelli alla fine ha definito il suo ballo comunque una “ciofeca” e gli ha dato 4, portando Massimiliano ad evidenziarle come non fosse stata oggettiva e lo avesse punito perché aveva parlato.