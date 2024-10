Ballando, offese dei giudici a Veera: pubblico protesta, Milly attonita

Questa sera è andata in onda in prima serata su Rai 1 la quinta puntata di Ballando Con Le Stelle, il dancing show condotto da Milly Carlucci. Ancora una volta durante la puntata ci sono state diverse polemiche. Al centro di quest’ultime si è ritrovato anche Massimiliano Ossini. Quest’ultimo è stato criticato in particolar modo da Selvaggia Lucarelli. Anche Guillermo Mariotto e Fabio Canino non hanno apprezzato troppo la sua performance e, nel commentarla, hanno offeso la ballerina Veera Kinnunen. Il pubblico in sala ha protestato sentendo le loro parole.

Come di consueto questa sera, sabato 26 ottobre, è andata in onda su Rai 1 un’altra puntata di Ballando Con Le Stelle. Il primo ad esibirsi è stato il conduttore Massimiliano Ossini insieme alla sua insegnante Veera Kinnunen. I due hanno eseguito un boogie sulle note di Edoardo Bennato ma la loro performance non ha convinto troppo i giudici. Dopo l’esibizione, difatti, Selvaggia Lucarelli ha sottolineato come il concorrente abbia fatto nuovamente dei passi indietro rispetto all’ultima puntata in cui, invece, era migliorato. Ha poi paragonato Ossini a Ken di Barbie, definendolo un po’ fiacco e noioso. Le sue parole non sono state condivise dal pubblico che si è abbandonato a dei cori di dissenso nei confronti del giudice.

Altre proteste da parte dei presenti in studio ci sono state anche nei confronti di Fabio Canino. Gli spettatori si sono difatti abbandonati ad un “No” in coro dopo che il giudice aveva commentato negativamente la coreografia di Veera Kinnunen. Il giudice ha definito la storia raccontata nel boogie della coppia “banalina”. A quel punto è intervenuta Carolyn Smith che ha sottolineato come non tutti i balli debbano avere una storia, guadagnandosi l’applauso da parte dei presenti in sala.

Anche Guillermo Mariotto non è rimasto convinto da quanto presentato dalla ballerina e ha definito la sua coreografia addirittura “pietosa”. La professionista a quel punto ha mostrato un’espressione evidentemente offesa. Anche Milly è rimasta a bocca aperta per la parola così forte pronunciata dal giudice. Nonostante il suo giudizio tranciante sul ballo presentato dalla coppia, al momento dei voti Mariotto ha comunque dato un 8 a Massimiliano e Veera.