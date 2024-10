Ballando, amori, pietismi, autoironia: tutte le strategie messe in atto

Ballando Con Le Stelle è da sempre uno dei programmi più amati del sabato sera. Ad appassionare non sono solo le coreografie mostrate in pista dai concorrenti ma anche le loro storie raccontate all’interno delle clip e le discussioni che spesso vengono a crearsi con i giudici. Inevitabilmente, come in ogni competizione, c’è anche chi prova a mettere in atto delle strategie per guadagnarsi le simpatie dei giurati e del pubblico a casa e, di conseguenza, ottenere più voti. Anche quest’edizione non è esente da tali dinamiche. Scopriamo su cosa stanno puntando nello specifico i vip in gara.

L’ultima edizione di Ballando Con Le Stelle è ormai giunta alla quarta puntata ed il pubblico sta iniziando ad avere le sue preferenze. Da sempre, difatti, ci sono concorrenti che riescono a guadagnarsi le simpatie dei telespettatori e chi, invece, fatica di più a farsi apprezzare. Come in ogni competizione, anche in questo caso non manca chi si abbandona a qualche strategia o per risultare più simpatico o per fare comunque parlare di sé in qualche modo.

Chi sicuramente è un personaggio molto discusso è Sonia Bruganelli, in coppia con Carlo Aloia. L’ex opinionista del Grande Fratello si è resa difatti protagonista di numerose polemiche, in particolare con Selvaggia Lucarelli. Sebbene non risulti simpatica ai più, è comunque la concorrente di cui si parla maggiormente. Al centro di discussioni si è trovato spesso anche l’attore di Terra Amara Furkan Palali. Quest’ultimo sembrerebbe giocare proprio sul suo essere straniero, sottolineando come sia un ospite e, di conseguenza, vada trattato bene. Peccato che sortisca sempre l’effetto contrario ed i giudici gli diano sempre voti negativi!

C’è poi chi sta puntato sull’ironia. Tra questi non poteva sicuramente mancare il comico napoletano Francesco Paolantoni che, ancora una volta, si conferma una personalità divertente ed autoironica. Come lui anche Alan Friedman sta cercando di conquistare il pubblico con la simpatia. Inizialmente la sua strategia si è dimostrata vincente ma, a lungo andare, sta perdendo colpi. I giudici, difatti, hanno sottolineato come stia un po’ esagerando e come, a volte, per fare il simpatico a tutti i costi finisca per risultare l’esatto opposto!

Non mancano poi anche quest’anno i concorrenti che puntano sulle loro storie, raccontando momenti difficili di ogni tipo all’interno delle clip mandate in onda prima delle loro esibizioni. Federica Pellegrini ha difatti raccontato la sua lotta con la bulimia, Ivano dei Cugini Di Campagna il coma, Anna Lou Castoldi delle sue tendenze autodistruttive e delle sue insicurezze, Bianca Guaccero degli attacchi di panico. Proprio quest’ultime due, così facendo, stanno risultando due delle concorrenti di quest’edizione più amate dai giudici e dal pubblico. Forse, però, argomenti così delicati sarebbe meglio se non venissero spiattellati così facilmente in televisione.

Bianca Guaccero, inoltre, stando ad alcune supposizioni, avrebbe iniziato un flirt con il suo ballerino, Giovanni Pernice. Da sempre le storie d’amore nate sulla pista di Ballando Con Le Stelle piacciono molto al pubblico. Basti pensare ai casi precedenti come Lucrezia Lando e Lorenzo Tano, Ema Stokholma e Angelo Madonia, Massimiliano Rosolino e Natalia Titova ed Arisa e Vito Coppola.

Se in tanti tendono a parlare molto di sé, un concorrente invece continua a rimanere nel mistero. Stiamo parlando di Tommaso Marini che sembrerebbe puntare proprio sulla sua personalità enigmatica e perlopiù sul ballo. Si limitano a ballare e basta anche altri concorrenti come Nina Zilli, Federica Nargi, Luca Barbareschi e Massimiliano Ossini. La vera strategia vincente è sicuramente la loro, in quanto bisognerebbe concentrarsi sulla gara e la danza dovrebbe essere sempre al primo posto.