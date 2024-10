Ballando, Selvaggia zittisce Sonia e Alan. Lui a Canino: “Bacucco”

Nella puntata di Ballando Con Le Stelle andata in onda questa sera su Rai 1 Sonia Bruganelli è risultata la meno votata da parte del pubblico nello spareggio contro Alan Friedman. La concorrente è stata tuttavia salvata da Sara Di Varia ed è quindi rimasta in gara. Proprio dopo la sua esibizione c’è stata l’ennesima discussione con Selvaggia Lucarelli che, infastidita da una sua frase in particolare, ci ha tenuto a puntualizzare su una cosa e darle una lezione. Anche il suo sfidante Friedman si è reso protagonista di un siparietto con i giudici che avevano commentato negativamente la sua performance. Scopriamo meglio che cosa è successo in puntata tra le due.

Nuova polemica tra Sonia Bruganelli e Selvaggia Lucarelli

La puntata di questa sera di Ballando Con Le Stelle è iniziata con il ballottaggio tra Sonia Bruganelli e Carlo Aloia ed Alan Friedman e Giada Lini. E’ stata quest’ultima coppia la più votata da parte del pubblico. Sonia, tuttavia, è stata salvata da Sara Di Vaira che ha deciso di usare la sua wild card. La concorrente è così rimasta in gara e proprio dopo la sua esibizione si è resa protagonista di una nuova discussione con Selvaggia Lucarelli. Questa, terminata la performance di Bruganelli, ha esordito dicendo che si sarebbe limitata a parlare di danza così come richiesto da lei. Il giudice ha quindi commentato la sua coreografia evidenziando come rispetto alle scorse settimane fosse migliorata.

Dopo il giudizio, tuttavia, Sonia ha pronunciato una frase che non è andata giù a Selvaggia. Nello specifico ha affermato come risentire le sue parole fuori dal contesto di Ballando Con Le Stelle le aveva dato la giusta carica per migliorarsi. Nel farlo ha utilizzato il modo di dire “Eva contro Eva”, cosa che ha portato immediatamente Lucarelli a fare una puntualizzazione. Il giudice di Ballando Con Le Stelle ha difatti voluto sottolineare come le discussioni avute durante le diverse edizioni del programma non siano state esclusivamente con concorrenti femminili come affermato da Sonia. Parlare di “Eva contro Eva”, quindi, era secondo lei inopportuno e fastidioso. Ha anche aggiunto che per lei era una concorrente come tante altre e che assolutamente non c’entrava il fatto che fosse una donna. A quel punto Bruganelli, redarguita dalla giudice, ha ribadito di voler semplicemente ballare.

La polemica con Alan Friedman

Poco dopo Selvaggia ha avuto una discussione anche con Alan Friedman. La performance del concorrente non ha convinto i giudici. Tra questi Fabio Canino ha addirittura definito il suo ballo “orrendo”, scatenando la reazione del concorrente che l’ha chiamato “vecchio bacucco”. A quel punto il giudice ha evidenziato come volesse fare il simpatico a tutti i costi. Anche Lucarelli, poco dopo, l’ha definito una “macchietta” e un“po’ boomer”. Alan non l’ha presa bene e a quel punto Selvaggia l’ha paragonato a Teo Mammucari, affermando come il suo atteggiamento ricordasse un po’ quello del concorrente dello scorso anno. I giudici hanno poi punito Friedman con i voti. Fabio gli ha dato 4, Selvaggia 0 e Guillermo 1. Quest’ultimo, dopo la polemica, ha addirittura affermato che il ballottaggio tra lui e Sonia fosse stato giusto e che meritavano di uscire per primi.