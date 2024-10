Ballando prima eliminazione, esito inatteso e web insorge: “Penosi”

La puntata di Ballando Con Le Stelle andata in onda questa sera su Rai 1 è iniziata con lo spareggio tra le due coppie che sabato scorso erano finite al ballottaggio. A disputarlo sono state quella composta da Sonia Bruganelli e Carlo Aloia e quella formata da Alan Friedman e Giada Lini. La coppia che ha ricevuto meno voti è stata quella di Sonia Bruganelli e Carlo Aloia. Tuttavia alla fine, inaspettatamente, l’eliminazione non c’è stata! Scopriamo insieme per quale motivo.

La puntata di Ballando Con Le Stelle andata in onda su Rai 1 sabato scorso si è conclusa con la classifica finale che ha visto tra le coppie meno votate quelle composte da Sonia Bruganelli e Carlo Alonia e da Alan Friedman e Giada Lini. A causa dell’orario ormai tardo, tuttavia, lo spareggio è stato rimandato alla puntata successiva. Questa sera, quindi, Ballando Con Le Stelle è iniziato con la sfida tra Sonia ed Alan che hanno dovuto esibirsi in una coreografia per convincere il pubblico da casa a votarli per restare nel programma. Friedman si è giocato il tutto per tutto in un quick step mentre Bruganelli in una bachata.

Il risultato del ballottaggio

Il ballottaggio si è concluso con la vittoria di Alan Friedman e Giada Lini, che hanno ottenuto il 59% dei voti contro il 41% guadagnato dall’altra coppia. Avrebbe quindi dovuto abbandonare il programma la coppia composta da Sonia Bruganelli e Carlo Aloia, proprio come lei aveva dichiarato di temere al suo sfidante. Sonia non si era difatti attirata le simpatie del pubblico. Durante le prime puntate è stata anche aspramente criticata sui social, oltre che dai giudici, tanto da essere portata addirittura a sfogarsi in una diretta su Instagram.

Se il pubblico la voleva fuori, tuttavia, non è stato accontentato. Sara Di Vaira ha difatti deciso di utilizzare la sua wild card e salvare la coppia che, in questo modo, è rimasta in gara. Ha motivato la sua scelta dicendo che si era ancora all’inizio e quindi avrebbe voluto darle un’altra possibilità. Il suo personaggio, in fondo, come detto anche da Guillermo Mariotto, funziona anche per lo show. Le sue continue discussioni con i giudici, difatti, sono molto seguite e discusse sul web.

Proprio quest’ultimo si è infiammato nel momento in cui Sara ha deciso di salvare Bruganelli. In molti, difatti, hanno evidenziato come a questo punto sia inutile chiedere i voti del pubblico se poi comunque non sono loro a scegliere chi viene eliminato. Inoltre qualcuno ha supposto che gli autori del programma abbiano voluto tenere Sonia per una questione di audience. Qualcun altro ha anche sottolineato come fosse già risaputo il fatto che Bruganelli non sarebbe uscita.

Di seguito qualche commento: