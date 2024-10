Ballando 3 puntata tra polemiche e lacrime: classifica e ballottaggio

Questa sera è andata in onda in prima serata su Rai 1 la terza puntata di Ballando Con Le Stelle, il dancing show condotto da Milly Carlucci. Ancora una volta hanno fatto da padrone le polemiche e le lacrime. Come aveva già anticipato la conduttrice nei giorni scorsi, oggi ci sarebbe dovuta essere anche la prima eliminazione. Scopriamo insieme com’è andata la puntata, la classifica finale e quale coppia potrebbe dover abbandonare il programma in seguito al ballottaggio.

Come di consueto anche questo sabato è andata in onda un’altra puntata di Ballando Con Le Stelle, il dancing show condotto da Milly Carlucci. La serata è stata caratterizzata da diverse polemiche. Furkan Palali ha avuto nuovamente uno scontro verbale con Guillermo Mariotto in seguito a quanto detto nella clip mostrata prima della sua esibizione. Anche Sonia Bruganelli è stata nuovamente al centro delle polemiche ed è stata criticata pesantemente da Selvaggia Lucarelli.

Non sono mancate anche le lacrime. In particolare un momento che ha commosso tutto lo studio è stato il racconto di Ivano dei Cugini Di Campagna, il quale ha parlato dell’ictus che l’ha colpito e che l’ha portato in coma per diverso tempo. La sua storia è stata poi tradotta in una toccante coreografia. Per la prima volta, quindi, l’esibizione del gruppo ha convinto i giudici.

In seguito alle esibizioni di tutti ed i voti ricevuti dalla giuria, questa è stata la classifica finale:

1 posto: Bianca Guaccero e Giovanni Pernice con 70 punti

2 posto: Nina Zilli e Pasquale La Rocca con 58 punti

3 posto: Luca Barbareschi e Alessandra Tripoli con 48 punti

4 posto: Federica Nargi e Luca Favilla con 46 punti

5 posto: Anna Lou e Nikita Perotti con 43 punti

6 posto: Tommaso Marini e Sophia Berto con 41 punti

7 posto: Federica Pellegrini e Angelo Madonia con 35 punti

8 posto: I Cugini Di Campagnia e Rebecca Grabrielli con 33 punti

9 posto: Alan Friedman e Giada Lini con 29 punti

10 posto: Sonia Bruganelli e Carlo Aloia con 27 punti

11 posto: Massimiliano Ossini e Veera Kinnunen con 22 punti

12 posto: Furkan Palali e Erica Martinelli con 20 punti

13 posto: Francesco Paolantoni e Anastasia Kuzmina con 12 punti

A cambiare la situazione ci ha pensato il tesoretto di 50 punti ottenuto dai ballerini per una notte, Benedetta Parodi e Fabio Caressa. Alberto Matano ha deciso di dare il bonus alla coppia formata da Luca Barbareschi ed Alessandra Tripoli. Rossella Erra, tribuna del popolo, ha poi scelto di dividerlo dando il suo tesoretto a Bianca Guaccero e Giovanni Pernice. Quest’ultima è quindi rimasta al primo posto mentre Barbareschi e Tripoli sono saliti al secondo posto.

Sono passate alla quarta puntata le seguenti coppie, non in ordine di classifica: Bianca Guaccero e Giovanni Pernice, Federica Nargi e Luca Favilla, Nina Zilli e Pasquale La Rocca, Anna Lou Castoldi e Nikita Perotti, Tommaso Marini e Sophia Berto, Luca Barbareschi e Alessandra Tripoli, Federica Pellegrini e Angelo Madonia, I Cugini Di Campagna e Rebecca Martinelli, Massimiliano Ossini e Veera Kinnunen, Furkan Palali e Erica Martinelli e Francesco Paolantoni e Anastasia Kuzmina. Sono quindi finiti al ballottaggio Sonia Bruganelli e Carlo Aloia e Alan Friedman e Giada Lini. Si saprà tuttavia il primo eliminato ad inizio della prossima puntata.