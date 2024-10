Ballando, Friedman: Rivelazione su Bruganelli, poi punge Ossini

La puntata di Ballando Con Le Stelle che andrà in onda sabato sera inizierà con lo spareggio tra le coppie composte da Sonia Bruganelli e Carlo Aloia ed Alan Friedman e Giada Lini. Proprio in merito a tale sfida, il giornalista, produttore e scrittore statunitense si è recentemente abbandonato ad alcune dichiarazioni. Ospite in televisione, Friendman ha fatto una rivelazione sulla sua sfidante e ha successivamente espresso un suo parere su un altro concorrente, Massimiliano Ossini. Scopriamo che cosa ha detto nello specifico sui due.

Le dichiarazioni di Alan Friedman su Sonia Bruganelli

Sabato sera a Ballando Con Le Stelle si disputerà lo spareggio tra Sonia Bruganelli e Carlo Aloia ed Alan Friedman e Giada Lini. Le due coppie sono risultate le meno votate della scorsa puntata ed una tra loro dovrà abbandonare il programma. Sia Sonia che Alan sono stati recentemente chiamati come ospiti in alcune trasmissioni televisive proprio per commentare la sfida e cercare di convincere il pubblico a votare per loro. Nello specifico Friedman è stato ospite di Serena Bortone durante la trasmissione di Rai Radio 2 Cinque In Condotta. Ai suoi microfoni si è abbandonato ad alcune dichiarazioni sulla Bruganelli.

Questo quanto ha affermato sulla sua sfidante:

Tanti dicono che è antipatica, io invece la trovo molto gentile, l’altra sera piangeva sulle mie spalle, ma l’ho rassicurata che sarò io a perdere perché lei è molto più popolare e ha molti più follower di me.

Nonostante il giornalista e produttore statunitense sia abbastanza sicuro di dover abbandonare lui il programma per primo, ha comunque cercato di convincere il pubblico a votare per lui.

Queste le sue parole per tentare di accaparrarsi voti:

Le prime cinque persone che voteranno per noi vinceranno noi a cena a casa vostra!

Alan Friedman punge Massimiliano Ossini

Alan Friedman ha poi voluto rispondere in maniera pungente alla critica che un altro concorrente, Massimiliano Ossini, gli aveva rivolto nel corso della puntata di sabato sera. Dopo il giudizio ricevuto da parte della giuria, difatti, il conduttore televisivo aveva replicato sostenendo di ballare “cento volte meglio di Friedman”. Sempre durante la sua ospitata ai microfoni di Cinque In Condotta, Alan ha punto Ossini evidenziando come la sua affermazione fosse stata poco gentile nei suoi confronti.

Queste le sue parole da Serena Bortone in merito ad Ossini:

Gli ho detto: ‘Ti voglio molto bene, non è colpa tua se balli come un trattore che vuole fare l’amore’. Gli ho consigliato di sciogliersi un po’, magari bevendo un whisky prima di andare in pista, perché è un po’ legnoso.

Lo sfogo di Sonia Bruganelli

Intanto Sonia Bruganelli si è recentemente sfogata con una diretta su Instagram, dove ha affermato di essersi pentita di alcuni suoi comportamenti. Nello specifico ha chiesto scusa a Guillermo Mariotto per la sua battuta relativa al caffè con Angelo Madonia, definita da lei stessa una caduta di stile.