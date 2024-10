LVB Freddi punge Bruganelli “caduta di stile”, Canino accusa Erra

Nella prima parte della puntata de La Volta Buona, intitolata La Volta Magazine, di questo pomeriggio si è commentata la puntata di Ballando Con Le Stelle dello scorso sabato. La conduttrice Caterina Balivo ha invitato in studio Laura Freddi, la quale aveva ironizzato sui social dicendo di essere stata esclusa dal cast del programma. L’ospite ha dato una sua opinione sul percorso di Sonia Bruganelli fino ad ora, in particolare su una sua frase definita un po’ “una caduta di stile”. Poco dopo c’è stato uno scontro verbale tra due protagonisti del dancing show, il giudice Fabio Canino e la tribuna del popolo Rossella Erra. Scopriamo meglio che cosa è successo.

Oggi, come di consueto, è andata in onda su Rai 1 una nuova puntata de La Volta Buona con Caterina Balivo. Nella prima parte del programma, intitolata La Volta Magazine, la conduttrice ed i suoi ospiti hanno commentato insieme l’ultima puntata di Ballando Con Le Stelle. In particolare Balivo ha fatto vedere dei video con alcuni momenti della serata, tra cui performance ed alcune polemiche nate tra i giudici ed alcuni dei concorrenti. Proprio a riguardo si è parlato anche di Sonia Bruganelli, la quale si è resa protagonista di un siparietto con Guillermo Mariotto durante il quale ha utilizzato una frase che ha fatto parecchio discutere il web.

Laura Freddi su Sonia Bruganelli e Fabio Canino vs Rossella Erra

Nello specifico la concorrente ha detto al giudice che, se le avesse dato due punti in più, avrebbe detto ad Angelo Madonia di prendere un caffè con lui. Le sue parole hanno suscitato diverse critiche. Rosanna Lambertucci ha difatti sottolineato come quella frase abbia fatto passare in qualche modo il suo fidanzato come un oggetto. Anche Laura Freddi ha definito quell’uscita in particolare una “caduta di stile” che si poteva evitare.

L’ex di Paolo Bonolis ha affermato su Bruganelli:

Conoscendo un po’ Sonia secondo me è terrorizzata, lei ha paura di non riuscire in un ruolo che non è il suo e questo fa fare cose sbagliate tipo sdraiarsi a terra davanti alla giuria che non è rispettoso o dire una battuta del genere che è una caduta di stile.

Ha poi commentato la performance della prima serata, paragonandola con la seconda, dicendo:

Abbastanza sensuale, aveva trovato un po’ la chiave giusta per iniziare. Nella seconda puntata ho trovato veramente che lei questa cosa l’ha persa immediatamente.

Anche Fabio Canino ha detto la sua riguardo quanto avvenuto in puntata. In particolare il giudice di Ballando Con Le Stelle ha spiegato come tutto dipenda molto anche dal contesto in cui ci si trova e dal peso che si vuole dare alle parole. A quel punto ha aggiunto che spesso c’è chi tende ad aizzare un po’ il pubblico contro i giudici per quello che dicono, riferendosi nello specifico a Rossella Erra, presente lì in studio. La tribuna del popolo non ha preso bene le sue parole ed immediatamente ha replicato a Canino, evidenziando come fossero le loro parole a scatenare le critiche e che lei non ingigantiva nulla.