Bruganelli o Friedman: Balivo e Mariotto schierati e verità su Sonia

Nella puntata de La Volta Buona andata in onda questo pomeriggio su Rai 1 si è commentata come di consueto la puntata di Ballando Con Le Stelle di sabato scorso. In studio sono stati invitati diversi ospiti, i quali si sono anche sbilanciati in merito a quale coppia potrebbe abbandonare per prima il programma. A rischio ci sono attualmente Sonia Bruganelli e Carlo Aloia e Alan Friedman e Giada Lini. Sia Guillermo Mariotto che Caterina Balivo si sono schierati a riguardo. Poco dopo il focus è stato posto nello specifico su Sonia e diversi ospiti si sono esposti dando un giudizio sulla concorrente. Scopriamo meglio che cosa è stato detto su di lei e di chi hanno preso le parti il giudice e la conduttrice.

Come di consueto il lunedì pomeriggio nella prima parte della puntata de La Volta Buona si commenta la puntata di Ballando Con Le Stelle andata in onda il sabato. Caterina Balivo, per l’occasione, ha chiamato diversi ospiti in studio tra cui il giudice Guillermo Mariotto, l’ex concorrente Rosanna Lambertucci, l’ex maestra Lucrezia Lando con Lorenzo Tano e Tommaso Marini insieme alla sua insegnante Sophia Berto. Nel commentare la terza puntata del dancing show di Milly Carlucci, Caterina Balivo ha domandato ai suoi ospiti quale concorrente potrebbe essere il primo ad abbandonare lo show. A rischio ci sono attualmente Sonia Bruganelli ed Alan Friedman.

Chi potrebbe abbandonare Ballando Con Le Stelle

Rosanna Lambertucci ha affermato che Sonia potrebbe dare del filo da torcere ad Alan, essendo una persona combattiva. La conduttrice si è sbilanciata, schierandosi dalla parte di Alan Friedman definendosi una sua fan. Ha anche lanciato una piccola frecciatina ai Cugini Di Campagna, sottolineando come questi siano ancora in gara e come tra i quattro ne balli soltanto uno, ovvero Tiziano. Poco dopo è arrivato anche il parere di Mariotto, il quale ha evidenziato come non sia solo un discorso relativo al ballo. I voti da casa, difatti, vengono dati non solo in base alla bravura di un concorrente ma anche in base al personaggio. Molti potrebbero quindi voler mandare avanti chi fa più show, battibeccando con i giudici.

Di seguito le sue parole:

Altro che discorso di ballo Il punto sta che a votare è il pubblico. I maschietti non stanno tanto a smanettare per votare quanto le femmine. E quindi chi voteranno le femmine? Le femmine vorranno vedere le pantomime, Bruganelli, Lucarelli, vattelapesca, rivedere queste cose oppure la felicità di Friedman?

A quel punto è scoppiato quasi a ridere, lasciando intendere come grande parte del pubblico protenda per chi fa maggiormente spettacolo. Tuttavia il giudice ha evidenziato come Friedman potrebbe mostrare un lato di sé che ancora non è venuto fuori. Mariotto ha poi preso le difese di Bruganelli, sottolineando come nei suoi confronti ci sia stato un po’ un accanimento da parte di tutti.

Non resta che aspettare la puntata di sabato prossimo di Ballando Con Le Stelle per scoprire chi tra i due concorrenti dovrà abbandonare il programma. Prima dell’inizio della gara, difatti, verrà disputato il ballottaggio tra le due coppie a rischio.

La verità di Laura Freddi su Sonia Bruganelli

Successivamente Caterina Balivo ha voluto dare la parola a Laura Freddi, affermando come alcune sue dichiarazioni su Sonia Bruganelli della volta precedente fossero state travisate.

A quel punto l’ospite ha rivelato cosa secondo lei Sonia sta sbagliando nel suo percorso a Ballando Con Le Stelle:

Sonia secondo me sta sbagliando solo una cosa. Questo momento no potrebbe essere per lei un momento in cui potrebbe svoltare o migliorare. Tutti noi sbagliamo nella vita e lei sicuramente qualcosa l’ha sbagliata. Lei sta facendo la giurata concorrente per me, lei forse avrebbe voluto fare quel ruolo rimanendo nella sua comfort zone, forse era un ruolo più appropriato.

E ancora: