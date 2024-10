Ballando, 4 puntata: fuori onda di Bova, classifica finale ed eliminati

Questa sera è andata in onda in prima serata su Rai 1 la quarta puntata di Ballando Con Le Stelle, il dancing show condotto da Milly Carlucci. La puntata si è aperta con il ballottaggio tra Sonia Bruganelli e Carlo Aloia e Alan Friedman e Giada Lini. Nessuno, tuttavia, è stato eliminato e questo ha scatenato diverse polemiche. La prima eliminazione c’è stata però a fine puntata. Scopriamo di seguito la classifica finale e chi ha dovuto abbandonare il programma.

Come di consueto anche questo sabato è andata in onda un’altra puntata di Ballando Con Le Stelle, il dancing show condotto da Milly Carlucci. La serata è stata caratterizzata da diverse polemiche, dovute in particolar modo alla mancata eliminazione di Sonia Bruganelli e Carlo Aloia. I due avevano difatti perso lo spareggio contro Alan Friedman e Giada Lini, tuttavia Sara Di Vaira ha deciso di salvarli usando la sua wild card. Proprio Sonia s’è resa protagonista di una nuova polemica con Selvaggia Lucarelli. Polemiche ci sono state anche tra Alan Friedman ed i giudici, in particolare Fabio Canino.

Ballerino per una notte della puntata è stato Raoul Bova. Proprio quest’ultimo avrebbe fatto una dichiarazione importante nel backstage. Dopo la sua esibizione, difatti, Paolo Belli ha rivelato a Milly Carlucci che l’attore aveva detto dietro le quinte che avrebbe preso parte alla prossima edizione di Ballando Con Le Stelle come concorrente. Paolo ha poi chiesto a Raoul di sottoscriverlo e lui l’ha fatto!

Classifica finale e coppia eliminata

In seguito alle esibizioni di tutti i concorrenti in gara ed i voti ricevuti dalla giuria, questa è stata la classifica finale:

1 posto: Anna Lou Castoldi e Nikita Perotti con 48 punti

2 posto: Bianca Guaccero e Giovanni Pernice con 47 punti

2 posto: Federica Nargi e Luca Favilla con 47 punti

4 posto: Nina Zilli e Pasquale La Rocca con 43 punti

5 posto: Luca Barbareschi e Alessandra Tripoli con 40 punti

6 posto: Massimiliano Ossini e Veera Kinnunen con 39 punti

6 posto: Federica Pellegrini e Angelo Madonia con 39 punti

8 posto: Tommaso Marini e Sophia Berto con 32 punti

9 posto: Furkan Palali e Erica Martinelli con 30 punti

10 posto: Cugini Di Campagna e Rebecca Gabrielli con 20 punti

11 posto: Francesco Paolantoni e Anastasia Kuzmina con 19 punti

11 posto: Alan Friedman e Giada Lini con 19 punti

13 posto: Sonia Bruganelli e Carlo Aloia con 1a punti

A cambiare la situazione ci ha pensato il tesoretto di 50 punti ottenuto da Bova. Alberto Matano ha deciso di dare il bonus alla coppia formata da Nina Zilli e Pasquale La Rocca. Rossella Erra, tribuna del popolo, ha poi scelto di dividerlo dando il suo tesoretto ad Alan Friedman e Giada Lini. La classifica è quindi cambiata.

Sono passate alla quarta puntata le seguenti coppie, non in ordine di classifica: Bianca Guaccero e Giovanni Pernice, Federica Nargi e Luca Favilla, Nina Zilli e Pasquale La Rocca, Massimiliano Ossini e Veera Kinnunen, Federica Pellegrini e Angelo Madonia, Alan Friedman e Giada Lini, Anna Lou Castoldi e Nikita Perotti, Luca Barbareschi e Alessandra Tripoli, Tommaso Marini e Sophia Berto, Furkan Palali e Erica Martinelli e Francesco Paolantoni e Anastasia Kuzmina.

Sono quindi finiti al ballottaggio nuovamente Sonia Bruganelli e Carlo Aloia e I Cugini Di Campagna e Rebecca Martinelli. La sfida è stata vinta da Sonia Bruganelli e Carlo Alonia con il 57% contro il 43% dei Cugini Di Campagna e Rebecca Martinelli. Sono stati quindi questi ultimi i primi eliminati di questa edizione di Ballando Con Le Stelle.