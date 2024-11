Bruganelli contro Mariotto: “Vestito così…”, Canino punge Smith

La puntata di Ballando Con Le Stelle andata in onda questa sera su Rai 1 è stata parecchio movimentata e caratterizzata da diverse polemiche. Una di queste è stata quella che ha visto protagonisti Sonia Bruganelli e Guillermo Mariotto. Dopo il giudizio negativo ricevuto dal giudice, la concorrente ha difatti risposto in maniera abbastanza piccata facendo un riferimento al look sfoggiato dallo stilista. Poco dopo Fabio Canino ha lanciato una frecciatina a Carolyn Smith per il voto dato alla coreografia di Sonia e Carlo Aloia. Scopriamo meglio che è accaduto.

Dopo la polemica che ha visto protagonista Massimiliano Ossini che ha accusato i giudici di non essere oggettivi nei loro giudizi, anche Sonia Bruganelli ha avuto una discussione con uno di loro. Nello specifico l’ex opinionista del Grande Fratello ha risposto in maniera piccata a Guillermo Mariotto dopo aver ricevuto un giudizio negativo da parte sua. Dopo aver eseguito la sua coreografia con Carlo Aloia, Sonia ha evidenziato a propria volta come le venissero dati sempre dei 5, anche quando le venivano fatti dei complimenti su come aveva ballato. Ha poi dato ragione a Ossini, concordando sul fatto che i voti dati dai giudici fossero poco oggettivi.

Le sue parole hanno scatenato le reazioni da parte dei giudici. In particolare Guillermo Mariotto l’ha definita incerta e priva di grazia. A quel punto è intervenuto Carlo Aloia che ha preso le difese della sua ballerina, evidenziando il suo collo del piede perfetto. L’intervento del maestro ha scatenato la reazione di Selvaggia Lucarelli, la quale ha fatto presente come fosse poco rispettoso rispondere al posto della diretta interessata, invitando Sonia a dire la sua. Bruganelli, tuttavia, ha evitato di replicare a Guillermo limitandosi ad una frecciatina nei suoi confronti, relativa al suo look.

In particolare queste sono state le parole di Sonia a Mariotto:

Io gli voglio bene ma vestito così, col turbante, ma io come posso rispondere e prendere sul serio Mariotto?

Il giudice si è difatti presentato in studio con un turbante sulla testa, scatenando diversi commenti a riguardo sul web. Guillermo ha spiegato in puntata come lo avesse indossato perché non era riuscito a farsi lo shampoo.

Le discussioni, comunque, non sono finite li. Poco dopo, difatti, Fabio Canino ha lanciato una frecciatina nei confronti di Carolyn Smith. La ballerina ha difatti riferito a Bruganelli come fosse andata un po’ fuori tempo durante la coreografia ma al momento dei voti le ha dato comunque un 6. A quel punto Canino ha voluto sottolineare come alla sesta puntata andare fuori tempo fosse un errore abbastanza grave e di conseguenza meritasse un voto più basso.