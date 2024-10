Ballando 5 puntata: Smith Vs Simone, baci, caso Zilli, colpi di scena

Questa sera è andata in onda in prima serata su Rai 1 la quinta puntata di Ballando Con Le Stelle, il dancing show condotto da Milly Carlucci. La puntata è stata caratterizzata da diverse polemiche e c’è stato anche uno scontro verbale tra Carolyn Smith e Simone Di Pasquale. Inoltre Nina Zilli ha annunciato di aver deciso di ritirarsi. La puntata si è poi conclusa con un colpo di scena. Scopriamo di seguito com’è andata la puntata e la classifica finale.

Come di consueto anche questo sabato è andata in onda su Rai 1 un’altra puntata di Ballando Con Le Stelle. Anche questa volta ci sono state diverse polemiche, in particolare dopo le esibizioni di Massimiliano Ossini e Veera Kinnunen, di Alan Friedman e Giada Lini e di Francesco Paolantoni ed Anastasia Kuzmina. La coreografia presentata da Kinnunen non ha convinto i giudici che si sono abbandonati a dei commenti abbastanza duri che hanno offeso la ballerina e scatenato le proteste del pubblico. Poco dopo Friedman ha sbagliato una presa facendo cadere Lini. Infine, dopo l’esibizione di Paolantoni e Kuzmina, c’è stato uno scontro abbastanza acceso tra Carolyn Smith e Simone Di Pasquale.

Il concorrente è stato criticato dalla giuria e Di Pasquale ha preso le sue difese, evidenziato come invece avesse fatto una buona performance ed i giudici tendano ad essere più gentili con alcuni concorrenti e più duri con altri. Carolyn lo ha invitato a fare nomi e cognomi invece di parlare genericamente dei giurati.

A quel punto Simone ha risposto:

Siete molto delicati anche voi. Avete una parte del vostro carattere che appena dici giuria “ah io, ah io”. Siete uguali. Cioè quando dovete mazzolare mazzolate.

Smith non l’ha lasciato neppure terminare evidenziando come non fossero tutti uguali e come lei ancora non avesse dato il suo giudizio sul concorrente. La risposta di Di Pasquale è stata parecchio piccata. Ha difatti invitato Carolyn a fare il suo lavoro. Milly è rimasta senza parole e Mariotto ha immediatamente sottolineato come fosse stato maleducato con la coreografa. Anche la diretta interessata gli ha fatto notare come la sua fosse stata una mancanza di rispetto nei suoi confronti. Successivamente Simone, capito l’errore, ha chiesto scusa pubblicamente a Carolyn.

Tra tante discussioni c’è stato anche il tempo per il romanticismo! E’ difatti scattato il bacio tra Bianca Guaccero e Giovanni Pernice mentre si esibivano nella loro rumba. Che tra i due ci fosse del tenero si vociferava già da qualche puntata. Tuttavia, come sottolineato anche da Alberto Matano, c’è chi pensa possa trattarsi di strategia e che l’amore possa oscurare il ballo.

La puntata è stata caratterizzata anche da un colpo di scena. Una delle concorrenti, precisamente Nina Zilli, ha difatti annunciato di aver deciso di ritirarsi. La cantante, nel corso delle settimane, si è rotta delle costole e qualche giorno fa si è fatta male ad un piede. Di conseguenza, sebbene questa sera si sia esibita sulla pista da ballo, ha pensato fosse meglio fermarsi. Il suo ballerino, Pasquale La Rocca, ha appoggiato la sua decisione per evitare di aggravare la sua situazione. Il pubblico ed i giudici hanno cercato di dissuadere la coppia dal ritirarsi e, alla fine, Nina si è convinta a continuare la gara.

Classifica finale

In seguito alle esibizioni di tutti i concorrenti in gara ed i voti ricevuti dalla giuria e dal pubblico, questa è stata la classifica finale:

1 posto: Anna Lou Castoldi e Nikita Perotti con 49 punti

2 posto: Bianca Guaccero e Giovanni Pernice con 45 punti

2 posto: Luca Barbareschi e Alessandra Tripoli con 45 punti

4 posto: Federica Nargi e Luca Favilla con 44 punti

5 posto: Federica Pellegrini e Angelo Madonia con 42 punti

5 posto: Tommaso Marini e Sophia Berto con 42 punti

7 posto: Furkan Palali e Erica Martinelli con 36 punti

8 posto: Nina Zilli e Pasquale La Rocca con 34 punti

9 posto: Francesco Paolantoni e Anastasia Kuzmina con 33 punti

11 posto: Sonia Bruganelli e Carlo Aloia con 32 punti

11 posto: Massimiliano Ossini e Veera Kinnunen con 32 punti

12 posto: Alan Friedman e Giada Lini con 16 punti

A cambiare la situazione ci ha pensato il tesoretto di 50 punti ottenuto da Elena Sofia Ricci. Alberto Matano ha deciso di dare il bonus alla coppia formata da Federica Nargi e Luca Favilla. Rossella Erra, tribuna del popolo, ha poi scelto di dividerlo dando il suo tesoretto ad Anna Lou Castoldi e Nikita Perotti.

Sono passate alla quarta puntata le seguenti coppie, non in ordine di classifica: Federica Nargi e Luca Favilla, Bianca Guaccero e Giovanni Pernice, Nina Zilli e Pasquale La Rocca, Furkan Palali e Erica Martinelli, Luca Barbareschi e Alessandra Tripoli, Federica Pellegrini e Angelo Madonia, Tommaso Marini e Sophia Berto, Massimiliano Ossini e Veera Kinnunen, Francesco Paolantoni e Anastasia Kuzmina, Alan Friedman e Giada Lini, Sonia Bruganelli e Carlo Aloia e Anna Lou Castoldi e Nikita Perotti. A causa degli infortuni quindi si è deciso di non eliminare nessuno.