Ballando, Friedman: Lini cade, Smith riprende, Selvaggia sbugiarda

Questa sera è andata in onda in prima serata su Rai 1 la quinta puntata di Ballando Con Le Stelle, il dancing show condotto da Milly Carlucci. Nel corso della puntata non sono mancate polemiche ed imprevisti, uno dei quali con protagonista Alan Friedman. Nel corso della sua esibizione, difatti, il concorrente ha fatto cadere la sua ballerina Giada Lini. L’accaduto è stato molto commentato al tavolo dei giudici.

Come di consueto anche questo sabato, 26 ottobre, è andata in onda su Rai 1 una nuova puntata di Ballando Con Le Stelle. Ancora una volta Alan Friedman si è ritrovato al centro delle polemiche. Nello specifico il concorrente, durante la sua esibizione, ha sbagliato una presa e ha fatto cadere la sua ballerina Giada Lini.

Carolyn Smith, alla fine della performance, ha sottolineato l’accaduto dicendo:

Attento perché abbiamo bisogno di Giada. Grandi complimenti agli insegnanti perché rischiano la vita ogni giorno.

Friedman ha riconosciuto la sua colpa, ironizzando tuttavia sull’accaduto:

Questo sarà scritto sulla mia tomba: Friedman, uomo che ha fatto cadere Giada Lini.

Anche Selvaggia Lucarelli, poco dopo, ha affermato con ironia:

A momenti ammazzi Giada Lini!

Successivamente i giudici si sono soffermati sul paso doble presentato dalla coppia, il quale non ha particolarmente convinto.

Ivan Zazzaroni ha commentato la loro performance dicendo:

O è una cosa terribile o è una cosa fantastica, non riesco a trovare una via di mezzo.

Fabio Canino, invece, ha affermato di avere le idee più chiare e ha commentato il ballo definendolo “proprio brutto”. Selvaggia Lucarelli ci è andata giù ancora più pesante e ha commentato in modo piccato l’atteggiamento di Alan. Quest’ultimo ha difatti sottolineato ancora una volta come, quando balla, pensi soprattutto a divertirsi. A quel punto Lucarelli l’ha sbugiardato, evidenziando come, invece, dietro le quinte si mostri sempre arrabbiato quando riceve voti bassi e rischia di non vincere la competizione. L’ha quindi definito poco genuino ed “un abile dissimulatore”.

Ha poi aggiunto come in pista Alan tenda a mostrare soltanto un lato di sé, ovvero quello gioioso e raggiante, ma che in realtà sia anche molto altro. Che quella del concorrente sia quindi una strategia? Probabile. Ovviamente Friedman non si è tenuto il commento di Selvaggia, rispondendo a tono al giudice. Ha difatti sottolineato come sia stata lei a chiedergli di far uscire la Lucarelli che era in lui. La discussione è andata avanti e Selvaggia ha nuovamente ribadito di voler vedere più verità da parte sua e che il concorrente è più competitivo di quanto voglia far pensare.