Di Pasquale su Ballando: “Ossini ha detto quello che tutti pensano”

Nella prima parte della puntata de La Volta Buona andata in onda questo pomeriggio su Rai 1 si è commentata l’ultima puntata di Ballando Con Le Stelle trasmessa sabato scorso. Nello specifico Caterina Balivo ha chiesto un parere ai propri ospiti rispetto alle parole rivolte da uno dei concorrenti, Massimiliano Ossini, alla giuria. Questo ha difatti accusato i giudici di votare in modo non oggettivo ma in merito al loro gusto. Simone Di Pasquale ha quindi detto la sua in merito, pungendo a propria volta i giurati del programma. Scopriamo meglio che cosa ha detto nel dettaglio.

Come di consueto oggi pomeriggio è andata in onda su Rai 1 una nuova puntata de La Volta Buona, il talk show condotto da Caterina Balivo. Come ogni lunedì anche questa volta si è commentata l’ultima puntata di Ballando Con Le Stelle. Questa è stata parecchio movimentata, soprattutto a causa dello sfogo di uno dei concorrenti, Massimiliano Ossini, contro i giudici. Il conduttore televisivo e scrittore ha difatti accusato la giuria di votare in maniera poco oggettiva, scatenando la reazione della stessa. Ospite nello studio de La Volta Buona, un ex maestro del dancing show condotto da Milly Carlucci ha voluto dire la sua in merito all’accaduto.

Stiamo parlando nello specifico di Simone Di Pasquale, attualmente tribuno del popolo di Ballando Con Le Stelle insieme a Rossella Erra e Sara Di Vaira. Nel commentare l’episodio, l’ex insegnante ha definito Ossini come colui che ha dato voce al resto del gruppo. Simone ha difatti specificato come Massimiliano abbia semplicemente espresso un parere comune a tutti i concorrenti e che, a differenza sua, gli altri hanno il timore di manifestare il loro pensiero per paura di ottenere dei voti bassi da parte della giuria.

Di seguito le parole di Simone Di Pasquale sulla vicenda:

Fondamentalmente Massimiliano è stato colui che ha dato voce al gruppo. Sostanzialmente lui ha detto quello che tutti quanti in sala delle stelle pensano ma non dicono per timore di una giuria che poi dà 0. Alla fine si dimenticano sempre che c’è il pubblico da casa che decide.

Anche Rossella Erra, ospite a sua volta in studio da Balivo, ha confermato quanto detto dall’ex maestro di Ballando Con Le Stelle. Uno dei concorrenti, nello specifico Furkan Palali, si è invece dichiarato contrario. L’attore di Terra Amara ha difatti affermato di trovare la giuria giusta nel dare i voti, confutando quindi il pensiero di Ossini.