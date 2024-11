Ballando 7 puntata: Milly sui voti, lacrime, Sara furiosa, eliminati

La puntata di Ballando Con Le Stelle andata in onda questa sera su Rai 1 è iniziata con un discorso da parte di Milly Carlucci al pubblico in studio e a casa. Nello specifico la conduttrice è intervenuta sulla questione relativa ai voti. Nel corso della puntata ci sono poi state diverse polemiche. Ancora una volta protagonisti sono stati Massimiliano Ossini, che nella scorsa puntata aveva accusato i giudici di poca oggettività, e Sonia Bruganelli che si è scontrata nuovamente con Selvaggia Lucarelli. C’è stato poi uno sfogo anche da parte di Sara Di Vaira, tribuna del popolo. Al termine della puntata una coppia ha dovuto abbandonare la competizione. Scopriamo cos’è successo durante la serata, qual è stata la classifica finale e chi è stato eliminato.

Recap 7 puntata

Milly Carlucci sui voti

Come di consueto questa sera su Rai 1 è andata in onda una nuova puntata di Ballando Con Le Stelle, il dancing show condotto da Milly Carlucci. La puntata è iniziata proprio con un discorso fatto la conduttrice, la quale è intervenuta in merito alla questione dei voti. Nello specifico si è rivolta al pubblico invitandolo a non fidarsi del numero che leggevano sui social in quanto non tutti i voti erano da considerarsi validi. Tutti i voti arrivati tramite i social vengono difatti controllati per confermarne la veridicità.

Polemiche

Nel corso della puntata ci sono state poi diverse polemiche. Massimiliano Ossini ha nuovamente sfidato i giudici creando il Co.ba.con.s, ovvero il sindacato dei concorrenti di Ballando Con Le Stelle. Anche Sonia Bruganelli si è resa protagonista di una nuova discussione con Selvaggia Lucarelli. Proprio poco dopo lo scontro tra le due c’è stato uno sfogo da parte dell’ex maestra di Ballando Con Le Stelle Sara Di Vaira, attualmente tribuna del popolo. L’ex ballerina si è difatti scagliata contro Guillermo Mariotto che si era rivolto a Carlo Aloia definendolo “il ragazzo” affermando di non ricordare il suo nome. Sara ha evidenziato come fosse un maestro ed andasse quindi chiamato tale e come fosse assurdo dopo sette puntate che non sapesse neppure come si chiamasse. A quel punto Mariotto ha replicato come ce l’avesse con lui perché l’aveva “tritata dalla Balivo”.

Guillermo si è reso protagonista anche di un’altra discussione. Nel giudicare la coreografia portata in pista da Bianca Guaccero e Giovanni Pernice ha difatti affermato che il maestro fosse arrivato da Londra per portare balli vecchi e già visti. A quel punto il ballerino ha replicato invitandolo a non essere offensivo.

Lacrime

Non sono mancati anche i momenti più intensi, come la coreografia portata in pista da Luca Barbareschi ed Alessandra Tripoli. Nel loro ballo hanno raccontato la perdita, nello specifico quella delle loro madri. I due hanno difatti condiviso il dolore del lutto. La loro esibizione ha commosso tutti ed in molti in studio sono scoppiati in lacrime.

La classifica finale

1 posto: Federica Nargi e Luca Favilla con 50 punti

2 posto: Tommaso Marini e Sophia Berto con 48 punti

3 posto: Federica Pellegrini e Angelo Madonia con 45 punti

4 posto: Luca Barbareschi e Alessandra Tripoli con 44 punti

4 posto: Anna Lou Castoldi e Nikita Perotti con 44 punti

4 posto: Bianca Guaccero e Giovanni Pernice con 44 punti

7 posto: Francesco Paolantoni e Anastasia Kuzmina con 35 punti

8 posto: Sonia Bruganelli e Carlo Aloia con 33 punti

9 posto: Massimiliano Ossini e Veera Kinnunen con 27 punti

10 posto: Furkan Palali e Erica Martinelli con 25 punti

A cambiare la situazione ci ha pensato il tesoretto di 50 punti ottenuto dai ballerini per una notte, Simona Ventura e Giovanni Terzi. Alberto Matano ha deciso di dare il bonus alla coppia formata da Bianca Guaccero e Giovanni Pernice. Rossella Erra, tribuna del popolo, ha poi scelto di dividerlo dando il suo tesoretto a Federica Nargi e Luca Favilla. La classifica è quindi cambiata.

Eliminazione

Sono passate alla quarta puntata le seguenti coppie, non in ordine di classifica: Bianca Guaccero e Giovanni Pernice, Federica Nargi e Luca Favilla, Anna Lou Castoldi e Nikita Perotti, Tommaso Marini e Sophia Berto, Federica Pellegrini e Angelo Madonia, Luca Barbareschi e Alessandra Tripoli e Francesco Paolantoni e Anastasia Kuzmina. Sono finite quindi al ballottaggio le coppie composte da Sonia Bruganelli e Carlo Aloia, Massimiliano Ossini e Veera Kinnunen, Furkan Palali e Erica Martinelli. Lo spareggio è stato quindi a tre.

La prima coppia ad esibirsi è stata quella composta da Sonia Bruganelli e Carlo Aloia che hanno ballato un cha cha cha. Successivamente hanno ballato Massimiliano Ossini e Veera Kinnunen e poi Furkan Palali e Erica Martinelli. A vincere lo spareggio sono state le coppie composte da Massimiliano Ossini e Veera Kinnunen con il 46% dei voti e quella da Sonia Bruganelli e Carlo Aloia con il 36% dei voti contro il 18% ottenuto dagli sfidanti. Hanno quindi dovuto abbandonare il programma Furkan Palali ed Erica Martinelli.