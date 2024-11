Davide Bonolis e Sophia Berto: verità da Balivo e reazione di Sonia

Nella puntata de La Volta Buona andata in onda oggi pomeriggio su Rai 1 Caterina Balivo ha ospitato in studio la coppia di Ballando Con Le Stelle composta da Tommaso Marini e Sophia Berto. La conduttrice ha approfittato della presenza della ballerina per chiedere conferma circa un rumor che l’ha vista protagonista nelle ultime settimane, ovvero quello relativo ad una sua presunta relazione con Davide Bonolis, il figlio di Paolo Bonolis e Sonia Bruganelli. La maestra di Ballando Con Le Stelle ha chiarito quale sia la vera natura del loro rapporto e ha poi risposto anche sulla reazione della madre di lui alla notizia. Scopriamo meglio che cosa ha detto a Balivo a riguardo.

Davide Bonolis e Sophia Berto: la verità da Caterina Balivo

Come di consueto ogni lunedì questo pomeriggio a La Volta Buona si è commentata l’ultima puntata di Ballando Con Le Stelle. Caterina Balivo ha quindi ospitato in studio alcuni protagonisti del programma, tra cui Sara Di Vaira, Rossella Erra, Guillermo Mariotto e la coppia composta da Tommaso Marini e Sophia Berto. La conduttrice ha approfittato della presenza di quest’ultima per chiedere conferma circa un rumor che l’ha recentemente vista protagonista. Da qualche giorno, difatti, si vocifera una sua presunta relazione con Davide Bonolis, figlio di Paolo Bonolis e Sonia Bruganelli. Alla domanda di Caterina Balivo se stessero realmente insieme la ballerina ha inizialmente cercato di sviare chiedendo di mandare la pubblicità, poco dopo però la verità è venuta a galla.

Caterina le ha difatti mostrato un post pubblicato su X dal blogger GigiGX con una foto che ritraeva Sophia proprio in compagnia di Davide Bonolis all’interno di un ascensore. A quel punto le ha chiesto dove GigiGX avesse recuperato quello scatto e Berto ha rivelato che era stata lei a condividerlo nelle sue storie Instagram tempo fa.

Queste le sue parole precise alla conduttrice:

Allora diciamo le cose come stanno. Io questa foto l’ho messa nelle storie ma io non ho un grande seguito quindi ho detto “ma chi la vedrà?” e niente, Gigi a distanza di una settimana in realtà, quindi una settimana dopo, ha pubblicato questa cosa. Quindi io gli ho scritto e gli ho detto “Bravo tu che l’hai trovata”.

A quel punto Caterina ha chiesto a Rossella Erra come avesse fatto a non vedere quella foto oppure se l’avesse vista e gliel’avesse fatta notare. Immediatamente la tribuna del popolo ha risposto dicendo che aveva avvisato Sophia invitandola a togliere quella foto da Instagram se non voleva che qualcuno la vedesse.

Balivo ha poi domandando a Berto se Sonia Bruganelli, madre di Davide Bonolis, sapesse della loro frequentazione e come avesse reagito alla cosa.

La risposta della ballerina è stata la seguente:

Eh penso di si, l’avete messa li…

Ed in merito alla sua reazione: