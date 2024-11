Di Vaira sul vero problema di Mariotto: Balivo attonita, Erra alleata

Nella puntata de La Volta Buona andata in onda questo pomeriggio su Rai 1 si è commentata la puntata di Ballando Con Le Stelle di sabato scorso. Nello specifico si è parlato dello scontro verbale avvenuto tra Sara Di Vaira e Rossella Erra contro Guillermo Mariotto. I tre sono stati ospitati in studio da Caterina Balivo, la quale ha cercato di farli chiarire. Il risultato, tuttavia, è stato esattamente l’opposto di quello sperato e tra loro s’è venuto a creare un nuovo battibecco che ha lasciato la conduttrice spiazzata. Scopriamo meglio che cosa è accaduto nello specifico.

Come di consueto oggi pomeriggio è andata in onda una nuova puntata de La Volta Buona, il talk show condotto da Caterina Balivo. Come ogni lunedì si è commentata in studio l’ultima puntata di Ballando Con Le Stelle. La conduttrice ha ospitato nuovamente la coppia composta da Tommaso Marini e Sophia Berto insieme alle tribune del popolo Rossella Erra e Sara Di Vaira ed il giudice Guillermo Mariotto, ospiti fissi del lunedì pomeriggio. Balivo ha cercato proprio di far chiarire questi ultimi tre, i quali avevano avuto uno scontro verbale nella puntata andata in onda sabato scorso. Nello specifico Di Vaira si era scagliata contro Mariotto per aver chiamato il maestro Carlo Aloia “il ragazzo” mentre Erra lo aveva criticato per lo 0 dato a Massimiliano Ossini, scatenando la reazione piccata del giudice.

Il nuovo battibecco tra Sara Di Vaira e Guillermo Mariotto

L’effetto sortito da Caterina è stato tuttavia l’esatto opposto di quanto sperato. I tre hanno difatti ricominciato a battibeccare e lanciarsi frecciatine reciproche. Nello specifico Sara Di Varia, ex maestra di Ballando Con Le Stelle, ha rivelato che Mariotto ha cercato sempre di tritarla quando era ancora ballerina del programma senza tuttavia mai riuscirci. A quel punto il giudice le ha sottolineato come sia arrivata prima soltanto una volta, dandole dell’eterna seconda. Le sue parole hanno spiazzato Balivo, che si è ritrovata in mezzo ai due litiganti.

Di Vaira ha anche rivelato quale sia il vero problema di Mariotto rispondendo ad una domanda da parte della conduttrice. Caterina le ha difatti chiesto se sia peggio quando dà 0 a qualcuno che non lo merita o 10 a chi magari merita meno. A quel punto Sara ha risposto che il problema è in entrambe le cose.

Queste le sue parole precise a La Volta Buona:

Guillermo è sempre un problema, quindi ha lo stesso valore, è sempre uguale. E’ un problema sia lo 0 che il 10 perché comunque è sproporzionato.

Lo scontro con Rossella Erra

Guillermo Mariotto ha poi battibeccato anche con Rossella Erra. Quest’ultima l’ha difatti definito presuntuoso, scatenando la reazione piccata da parte del giudice che le ha sottolineato come la presuntuosa fosse invece lei che ‘s’aspettava che Furkan andasse con lei’. A quel punto la tribuna del popolo e la conduttrice hanno specificato che era felicemente sposata e che ci sarebbe andata a mangiare solo una pizza. Rossella ha anche appellato Guillermo come uno “sciocco”.

Poco dopo Mariotto, ha anche avuto un’uscita che ha scatenato la risposta piccata di Balivo:

Finalmente vi siete acculturate.

Queste le parole della conduttrice:

E’ da tempo che noi lo facciamo, un po’ meno tu.

Insomma se inizialmente voleva fare da paciere, alla fine si è ritrovata anche lei nella polemica!