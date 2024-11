Ballando, Anastasia Kuzmina cade: che è successo e come sta ora

Nella puntata di Ballando Con Le Stelle andata in onda questa sera una delle ballerine, Anastasia Kuzmina, è caduta durante la prima coreografia portata in pista da ballo insieme a Francesco Paolantoni. La maestra ha riportato un infortunio che ha necessitato un intervento ed un controllo da parte dei medici in sala. Scopriamo meglio che cosa è accaduto e come sta adesso la ballerina.

Anastasia Kuzmina cade: come sta ora

Ancora infortuni a Ballando Con Le Stelle. Nella puntata andata in onda questa sera su Rai 1, una delle ballerine del programma si è fatta male durante il primo ballo. Si tratta nello specifico di Anastasia Kuzmina, in coppia con il comico napoletano Francesco Paolantoni. I due hanno dovuto portare in pista una coreografia dedicata da Francesco a sua sorella Tina, recentemente scomparsa. Durante il ballo, tuttavia, il concorrente ha sbagliato una presa e la ballerina è caduta. Nonostante l’incidente i due hanno tuttavia deciso di continuare fino al termine della perfomance.

Poco dopo la fine di tutte le esibizioni della prima manche la conduttrice Milly Carlucci ha fatto sapere che Anastasia si era fatta male durante la caduta e che si era reso necessario un intervento da parte dei medici in sala per un controllo. Quando tutti i concorrenti sono tornati in pista, difatti, lei non c’era perché dal fisioterapista. Successivamente lo studio si è collegato con la ballerina, la quale ha aggiornato in merito alle sue condizioni. Kuzmina è stata fasciata ad una caviglia e le è stata fatta un’iniezione. Milly ha poi annunciato che il suo ballo sarebbe stato semplificato in base a ciò che la maestra poteva fare con il piede dolorante.

Gli altri infortuni a Ballando Con Le Stelle

Non è stata la prima volta che durante una coreografia un concorrente ha sbagliato una presa facendo cadere la sua ballerina. Già è accaduto qualche puntata fa con Alan Friedman, il quale ha fatto cadere Giada Lini. Inoltre durante questa edizione ci sono stati già diversi infortuni. Basti pensare a Nina Zilli che ha dovuto abbandonare momentaneamente la competizione a causa di alcune costole rotte ed un piede infortunato.