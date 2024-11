Ballando, Bruganelli valuta ritiro: sfogo su Instagram “demotivata”

Sonia Bruganelli e Carlo Aloia sono nuovamente finiti allo spareggio nell’ultima puntata di Ballando Con Le Stelle. Sabato prossimo si saprà se sarà lei a rimanere in gara oppure i suoi sfidanti Francesco Paolantoni ed Anastasia Kuzmina ed Anna Lou Castoldi e Nikita Perotti. Intanto la concorrente si è sfogata questa mattina con una diretta sul suo profilo Instagram ufficiale. Sonia si è definita demotivata ed addirittura starebbe valutando di abbandonare la trasmissione. Capiamo meglio che cosa ha detto nello specifico e cosa l’ha portata a questo momento di avvilimento.

Ancora una volta Sonia Bruganelli è finita allo spareggio. L’ex opinionista del Grande Fratello è al momento la concorrente che ha affrontato più ballottaggi di quest’ultima edizione, tuttavia è riuscita a salvarsi ogni puntata. Addirittura Sara Di Vaira ha deciso di salvarla dopo uno spareggio perso contro Alan Friedman e Giada Lini, facendola restare in gara. Tuttavia questa volta Sonia è davvero a rischio, in quanto Anna Lou è una concorrente particolarmente amata dal pubblico e Francesco Paolantoni potrebbe comunque ottenere parecchi voti grazie alla sua simpatia e alla solidarietà del pubblico verso la sua ballerina Anastasia Kuzmina, infortunatasi nella scorsa puntata.

Lo sfogo social di Sonia Bruganelli

Questa mattina Bruganelli si è sfogata con una diretta sui social, in cui si è mostrata parecchio demotivata probabilmente anche a causa dell’ennesimo spareggio che si ritrova a dover affrontare. La concorrente ha rivelato di sentirsi particolarmente stanca e di aver perso l’entusiasmo nel ballare. Sonia ha anche aggiunto di pensare di aver raggiunto il massimo che poteva dare nel ballo e ha lanciato una velata frecciatina nei confronti dei giudici e di chi la invita a parlare in diverse trasmissioni. Nello specifico l’ex opinionista del Grande Fratello ha affermato come non interessi davvero come balla ma che l’interesse nei suoi confronti è dovuto ad altro. Ha difatti aggiunto come tutte le sue ospitate siano incentrate su altri argomenti piuttosto che sui progressi che sta facendo come ballerina.

Sonia ha anche fatto un confronto con gli altri concorrenti che, secondo lei, vengono sempre elogiati per i loro miglioramenti mentre lei, invece, non riceve mai complimenti. Ha poi invitato i suoi fan a sostenerla, aggiungendo che deciderà cosa fare nei prossimi giorni. Se terrà o meno il ballottaggio contro gli altri concorrenti.