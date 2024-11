Ballando, retroscena Madonia-Lucarelli: cos’è successo backstage

La puntata di Ballando Con Le Stelle andata in onda ieri sera su Rai 1 è stata decisamente movimentata. Per la prima volta sono state tre le coppie ad essere eliminate e non sono mancate le polemiche in studio tra giudici e concorrenti. Una di queste ha visto protagonisti Selvaggia Lucarelli ed Angelo Madonia, ballerino in gara con la campionessa di nuoto Federica Pellegrini. Proprio l’accesa discussione tra i due avrebbe scatenato una reazione da parte del maestro e tensione dietro le quinte. Scopriamo cos’è successo nello specifico una volta che Madonia è tornato nel backstage e tutti i retroscena.

Nella puntata di Ballando Con Le Stelle andata in onda ieri in prima serata su Rai 1 ci sono state alcune polemiche tra i giudici ed in concorrenti in gara. Una di queste ha visto protagonisti Selvaggia Lucarelli ed Angelo Madonia, ballerino in coppia con Federica Pellegrini. Dopo l’esibizione dei due, difatti, la giurata si è abbandonata ad una battuta che non è andata giù al maestro. Nello specifico Selvaggia ha sottolineato come, immediatamente dopo l’uscita di Sonia Bruganelli, la coppia composta da lui e Pellegrini fosse finalmente sbocciata. Le sue parole hanno scatenato una reazione piccata da parte del ballerino e ne è nata un’accesa discussione. Già prima la giudice si era abbandonata ad un’altra battuta pungente verso Madonia.

Discussione Lucarelli-Madonia: il retroscena

Sebbene la conduttrice Milly Carlucci sia riuscita a sedare un po’ la situazione spostando il discorso su altro, la tensione in studio non è finita. Al momento della consegna del tesoretto, difatti, Alberto Matano ha dichiarato che Federica Pellegrini aveva abbandonato gli studi in seguito a quanto successo. La nuotatrice, tuttavia, era ancora lì nel backstage ed è rientrata in sala per rassicurare tutti spiegando che quello che non aveva rilasciato interviste era stato in realtà Madonia.

Di seguito le parole di Matano:

Speravo che visto che l’ho sudato, mi auguravo che fosse un tesoretto leggero e allegro e invece è pesante. Mi dicono che purtroppo Federica pellegrini è andata via. I colleghi della mia trasmissione e di quella di Caterina Balivo mi dicono che se n’è andata. Sì, mi hanno detto che non ha fatto le interviste perché è rimasta molto male per quello che è successo.

E quanto aggiunto dopo la spiegazione di Pellegrini:

Qualcuno della coppia è andato via? Tu hai fatto le interviste, ok. Ma Angelo? Lui no a quanto pare. Mi dicono che c’è stata un po’ di tensione dietro le quinte. Ok allora sì, c’è stata. Quindi io voglio dire proprio a Federica che ha sostenuto una prova eccellente. Però mi dispiacerebbe se vicende esterne al ballo e a questa gara, esterne alla coppia e polemiche che francamente non comprendo, finissero per penalizzare proprio lei. E per tutti questi motivi il mio tesoretto di questa sera va proprio a Federica Pellegrini.

Stando a quanto riferito, quindi, Angelo Madonia avrebbe preferito non rilasciare interviste sia per il programma condotto da Alberto Matano, La Vita In Diretta, sia per quello di Caterina Balivo, La Volta Buona. La conferma sarebbe poi arrivata da alcuni volti Rai e da una foto su X di Federica da sola mentre rilascia le interviste.