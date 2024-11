Balivo ad Anna Lou e Nikita: “Se siete fidanzati…”, la loro reazione

Oggi pomeriggio nella puntata de La Volta Buona andata in onda su Rai 1 sono stati ospiti in studio Anna Lou Castoldi e Nikita Perotti, coppia di Ballando Con Le Stelle. Da tempo si vocifera che tra i due possa esserci del tenero, tuttavia i diretti interessati non hanno né smentito né confermato le voci. Oggi, però, hanno fatto finalmente chiarezza sulla questione in seguito ad una frase pronunciata dalla conduttrice. Scopriamo che cosa hanno detto nello specifico.

Anna Lou e Nikita stanno insieme? La risposta

Come di consueto ogni lunedì pomeriggio a La Volta Buona, show condotto da Caterina Balivo su Rai 1, si commenta la puntata di Ballando Con Le Stelle andata in onda il sabato precedente. Oggi tra gli ospiti in studio c’è stata anche la coppia composta da Anna Lou Castoldi e Nikita Perotti. Inizialmente l’intervista si è incentrata su di lei, successivamente la conduttrice ha chiesto al ballerino di raggiungerli affinché potessero commentare insieme la loro esperienza all’interno del dancing show di Milly Carlucci. Una frase pronunciata da Balivo nei loro confronti ha tuttavia imbarazzato la coppia, scatenando una loro immediata reazione.

Nello specifico Caterina ha esordito dicendo ai due “Siete una coppia stupenda, davvero! Proprio belli belli!”, sottolineando poi ad Anna Lou come le sue parole l’avessero portata ad arrossire in volto. A quel punto Balivo ci ha tenuto a precisare come si stesse riferendo ad una coppia nel ballo e non nella vita. Tuttavia, poco dopo, ha aggiunto qualcos’altro.

Questo quanto detto nello specifico dalla conduttrice ad Anna Lou e Nikita:

Poi se siete fidanzati io sono proprio felice… Però fatti vostri!

A quel punto immediatamente i due hanno reagito scuotendo il capo e pronunciando un sonoro “No” come a smentire ogni ipotesi che tra i due possa esserci qualcosa di più del semplice rapporto lavorativo. Poco dopo Anna Lou, alla domanda se fosse single, ha risposto in maniera affermativa togliendo così ogni dubbio sul suo rapporto con il ballerino.

Da un po’ di tempo, difatti, si vocifera che tra Anna Lou e Nikita possa essere nata una storia e sono tanti i fan dei due a sperarlo. Non è difatti raro che sulla pista di Ballando Con Le Stelle nascano degli amori, come è avvenuto nel corso di questa stessa edizione tra altri due concorrenti, ovvero Bianca Guaccero e Giovanni Pernice. Tuttavia, stando a quanto detto oggi da Caterina Balivo, sembrerebbe non essere null’altro tra Castoldi e Perotti.