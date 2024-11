Bruganelli, silenzio rotto dopo eliminazione a Ballando: che ha detto

La puntata di Ballando Con Le Stelle andata in onda ieri in prima serata su Rai 1 è iniziata con lo spareggio che si era rimandato il sabato precedente per motivi di tempo. In seguito alle esibizioni delle tre coppie a rischio la coppia che ha ricevuto meno voti e ha quindi dovuto abbandonare la competizione è stata quella composta da Sonia Bruganelli e Carlo Aloia. Poco fa, con una storia pubblicata sul suo profilo Instagram ufficiale, la concorrente ha rotto il silenzio in merito alla sua uscita dal programma. Scopriamo che cosa a detto di preciso a riguardo.

Sonia Bruganelli rompe il silenzio dopo l’eliminazione a Ballando Con Le Stelle

Ieri sera è andato in onda come di consueto in prima serata su Rai 1 Ballando Con Le Stelle, programma condotto da Milly Carlucci. La puntata si è aperta con lo spareggio tra le coppie composte da Sonia Bruganelli e Carlo Aloia, Anna Lou Castoldi e Nikita Perotti e Francesco Paolantoni ed Anastasia Kuzmina. Questo doveva essere disputato già il sabato precedente tuttavia per motivi di tempo era stato rimandato. In seguito alle esibizioni delle tre coppie la meno votata è risultata quella di Sonia Bruganelli e Carlo Aloia. I due sono quindi stati eliminati e hanno dovuto abbandonare la competizione. Poco fa la concorrente, con una storia pubblicata sul suo profilo Instagram ufficiale, ha rotto il silenzio dopo la sua uscita.

Sonia ha commentato la sua eliminazione tenendoci a ringraziare comunque chiunque l’abbia votata, sottolineando come sia riuscita ad arrivare fino alla nona puntata. Ha poi ricordato ai suoi follower del ripescaggio che ci sarà la prossima settimana. La sua esperienza a Ballando Con Le Stelle quindi potrebbe non essere finita in modo definitivo. L’ex opinionista del Grande Fratello ha difatti affermato come non si venga eliminati ma si esca distrutti, ironizzando sul fatto che si venga eliminati soltanto se morti. Ha poi detto ai suoi fan di non sentirsi obbligati a votarla sabato prossimo per il ripescaggio. Che non voglia tornare a ballare in pista? In fin dei conti la settimana scorsa aveva rivelato di aver pensato di ritirarsi dalla competizione.

Di seguito le parole precise di Sonia Bruganelli dopo l’eliminazione da Ballando Con Le Stelle:

Allora ieri siamo stati eliminati con Carlo, abbiamo visto quasi tutta la puntata dal tavolino. Sono successe tantissime cose. Che dire… Vi ringraziamo comunque perché ci avete fatto arrivare fino alla nona puntata. E’ finita ma non finita finita perché dobbiamo fare il ripescaggio, quindi noi balleremo anche tutta questa settimana. Io credo che a Ballando non si venga eliminati in realtà, cioè si esce distrutti. I concorrenti, quelli che non vedete, non sono stati eliminati ma sono morti. Quindi se non muori non puoi uscire. Comunque a parte gli scherzi, volevo ringraziare tutti quanti per il vostro supporto, il vostro sostegno. Ci dovete ancora rivedere per un’altra settimana. Settimana prossima rientreremo per questo ripescaggio. Non vi sentite obbligati a votarci e farci rimanere assolutamente. Godetevi solo il nostro ballo.

Come didascalia alla storia ha poi aggiunto anche “Godetevi solo il nostro ballo di sabato prossimo”.