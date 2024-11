Madonia cacciato da Ballando: ufficializzato il sostituto famosissimo

Terremoto a Ballando con le Stelle: Angelo Madonia è stato estromesso dal popolare talent show di Milly Carlucci. La notizia è stata resa nota dalla Rai lunedì 25 novembre, spiegando che ci sono state delle non meglio specificate divergenze professionali all’origine della rottura. A distanza di poche ore, il programma del sabato sera della rete ammiraglia della tv di Stato ha annunciato il sostituto del danzatore a cui è stato dato il benservito. Trattasi di un grande ritorno: in pista si rivedrà un volto amatissimo della trasmissione, vale a dire Samuel Peron. Sarà quest’ultimo ad affiancare Federica Pellegrini.

Così la Rai tramite un comunicato ufficiale: “Siamo felici di annunciare il ritorno di Samuel Peron, uno dei maestri più amati della storia di Ballando con le Stelle. A partire dalla prossima puntata, Samuel sarà al fianco di Federica Pellegrini, portando la sua esperienza e il suo entusiasmo nella competizione. È una gioia riavere Samuel nella grande famiglia di Ballando, certi che il suo talento contribuirà a rendere questa edizione ancora più speciale“.

Il grande ritorno di Samuel Peron a Ballando con le Stelle

Peron è uno dei personaggi, tra i protagonisti del corpo di ballo dei professionisti, più famosi e amati di Ballando con le Stelle. Ha preso parte a 18 edizioni dello show. La sua prima volta è stata nel 2005. Nel 2007 ha raggiunto il gradino più alto del podio, danzando in coppia con l’attrice Maria Elena Vandone. Nel talent è rimasto fino al 2023, quando si è classificato al secondo posto assieme a Simona Ventura (a trionfare è stata Wanda Nara).

La scelta del ritiro è avvenuta in modo sereno. Peron ha spiegato che aveva maturato da tempo la decisione di lasciare Ballando e che ne aveva parlato con la padrona di casa Milly Carlucci. Insomma, una scelta condivisa e presa con assoluta tranquillità. Ora, però, in piena emergenza, Samuel ha dato disponibilità per la sostituzione di Madonia.

Il caso Madonia

Nel frattempo continua a tenere banco la vicenda che ha portato all’allontanamento del compagno di Sonia Bruganelli. Durante l’ultima puntata ha avuto uno scontro a fuoco con la giurata Selvaggia Lucarelli. I toni si sono alzati parecchio. Questo è senza dubbio uno dei motivi che hanno portato Ballando ad allontanare il professionista. Ma non può essere il solo.

Nel corso della storia dello show, i battibecchi con la giuria sono stati tantissimi e, a volte, ancor più ruvidi di quel che si è visto di recente. Insomma, è difficile pensare che non ci siano altre cause dietro al benservito. Ad esempio potrebbe aver pesato non poco anche lo scarso feeling instaurato da Madonia con Federica Pellegrini. I diretti interessati hanno ammesso che inizialmente non è scattata l’intesa e che diverse cose non hanno funzionato.