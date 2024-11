Ballando, quali coppie hanno maggiore intesa, quali meno: I motivi

Ballando Con Le Stelle è entrato sempre più nel vivo. Siamo difatti giunti già all’ottava puntata ed è ormai chiaro quali siano le coppie in gara tra i cui componenti si è venuta a creare una maggiore intesa e, di conseguenza, quelle che potrebbero essere candidate alla vittoria. Altre, invece, sembrano funzionare un po’ meno per i più svariati motivi. Capiamo meglio di quali si tratta.

Ballando Con Le Stelle è in onda ormai già da otto settimane. Nella puntata di ieri, sabato 16 novembre, si sono quindi iniziate a tirare un po’ le somme del percorso fatto dai concorrenti fino ad ora. Alcune coppie, inizialmente possibili candidate alla vittoria, hanno fatto un passo indietro secondo i giudizi della giuria mentre altre sulle quali forse non si avrebbe scommesso stanno iniziando a sorprendere sempre di più. Sicuramente nella riuscita delle coreografie incide molto anche l’intesa che si viene a creare tra i due ballerini e la loro capacità di coinvolgere ed emozionare chi li guarda.

Alcune delle coppie sembrano riuscirci benissimo, chi fin dalla prima puntata e chi imparando ad aprirsi gradualmente e dando sempre di più puntata dopo puntata. In alcuni casi tra concorrente e ballerino si è creato un feeling immediato, in altri, invece, hanno faticato un po’ di più a prendersi. Una delle coppie che sicuramente funziona alla perfezione è quella composta da Bianca Guaccero e Giovanni Pernice. Tra i due, difatti, si è creata un’intesa immediata ed è addirittura nato del tenero in pista! Altra coppia ben bilanciata è quella composta da Anna Lou Castoldi e Nikita Perotti. I due sono quasi coetanei e questo li ha molto probabilmente aiutati ad instaurare un solido legame. Anche la coppia composta da Tommaso Marini e Sophia Berto funziona per lo stesso motivo.

Altra coppia che sembra affiatata è quella di Francesco Paolantoni ed Anastasia Kuzmina. I due sono difatti simili caratterialmente, entrambi solari e sorridenti. La loro positività ed allegria contagia tutti in pista! Indovinate sono state anche le coppie composte da Federica Nargi e Luca Favilla e Massimiliano Ossini e Veera Kinnunen.

Sembra funzionare invece un po’ meno la coppia composta da Federica Pellegrini ed Angelo Madonia. Per loro stessa ammissione ieri sera in puntata, difatti, i due hanno faticato un po’ a prendersi inizialmente. Anche la coppia formata da Luca Barbareschi ed Alessandra Tripoli secondo la giuria non è ben bilanciata. La ballerina, stando ai giudizi ricevuti nel corso delle puntate, tenderebbe difatti ad oscurare un po’ il concorrente. Ha fatto discutere anche la coppia composta da Sonia Bruganelli e Carlo Aloia. Alcuni fan del programma, difatti, l’avrebbero preferita insieme ad Angelo Madonia. Inoltre si sta parlando della concorrente non solo per i balli portati in pista ma anche per la presunta relazione tra suo figlio Davide Bonolis e Sophia Berto.